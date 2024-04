Hirscher plant offenbar Comeback

Achtmal in Folge hatte Marcel Hirscher den Ski-Gesamtweltcup gewonnen, ehe er 2019 zurücktrat. Nun soll der 35-Jährige vor einem Comeback stehen.

Im alpinen Ski-Zirkus bahnt sich ein sensationelles Comeback an: Nach Medienberichten aus Österreich und der Schweiz soll Marcel Hirscher vor einer Rückkehr in den aktiven Skisport stehen. Der Dominator der vergangenen Jahre hatte von 2011 bis 2019 achtmal in Folge den Gesamtweltcup gewonnen - so oft wie kein anderer -, war danach aber zurückgetreten. Und hatte sich daraufhin mit seiner eigenen Ski-Marke, die unter anderem sein langjähriger Konkurrent Henrik Kristoffersen fährt, einen Namen gemacht.

Allerdings will Hirscher wohl nicht für sein Geburtsland Österreich an den Start zu gehen, sondern für die Niederlande, das Heimatland seiner Mutter. Nach Informationen der Schweizer Tageszeitung Blick plant der zweifache Olympiasieger, im Sommer in Neuseeland Ranglistenpunkte zu sammeln, um anschließend auch im Weltcup eine Saison lang angreifen zu können. Dort, wo er einst 67-mal triumphiert hat.

Hirscher macht's wie Braathen

Hirschers Rückkehr wäre bereits das zweite Comeback eines namhaften Fahrers. Im März hatte auch Lucas Pinheiro Braathen verkündet, in den Weltcup zurückzukehren. Auch der gebürtige Norweger startet für das Heimtland seiner Mutter: Brasilien.