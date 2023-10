Hirsch: "Wir haben wieder gesehen, dass wir alles reinwerfen müssen"

Der 1. FC Bocholt surft weiter die Erfolgswelle, setzte sich auch im Topspiel gegen Primus Fortuna Köln mit 2:1 durch und steht nun auf Rang zwei. Der Coach der Bocholter, Dietmar Hirsch, hat zum Status "Überraschungsteam" aber seine ganz eigene Meinung.

Nach der Ankündigung der Vereinsverantwortlichen, im kommenden Frühjahr am Zulassungsverfahren des DFB für die 3. Liga teilnehmen zu wollen, hat die Mannschaft des 1. FC Bocholt mit dem 2:1-Heimerfolg im Spitzenspiel gegen den bisherigen Tabellenführer Fortuna Köln das nächste Ausrufezeichen gesetzt. "Wir haben ein Spitzenspiel gewonnen, das ist für Bocholt nicht selbstverständlich", sagte Trainer Dietmar Hirsch nach dem sechsten Sieg im sechsten Heimspiel.

Dabei war sein Team "nur schwer ins Spiel reingekommen. Es wirkte zurückhaltend, wir hatten keine Kontrolle", so der 51-jährige Ex-Profi. Sein Gegenüber Markus von Ahlen war dagegen mit der Anfangsphase sehr zufrieden. "Ich glaube, dass wir den Gegner durch ein sehr hohes, mutiges und aggressives Pressing zu vielen langen Bällen gezwungen haben. Wir haben unser Spiel nach vorne gebracht. Immer in dem Wissen, dass Bocholt sehr gefährlich umschalten kann", so der Fortuna-Trainer, der am Ende jedoch mit leeren Händen dastand.

Nach "15, 20 Minuten wurde es etwas besser, ein offenes Spiel", meinte Hirsch. "Wir haben gegen den wahrscheinlich bislang besten Gegner gespielt: Die Fortuna ist sehr ballsicher, sehr erfahren und viele Positionswechsel. Mit dem 0:0 zur Halbzeit konnten wir gut leben. In der zweiten Halbzeit haben wir dann sehr leidenschaftlich gespielt und auch das Publikum mitgenommen. Die Fans haben uns extrem getragen."

Zuschauer-Saisonbestwert

Die 2.375 Zuschauer am "Hünting" bedeuteten gegenüber den 1.651 Anhängern gegen den FC Gütersloh (2:0) eine weitere Steigerung und damit einen neuen Saisonbestwert. "Es war insgesamt ein sehr intensives Spiel mit einer tollen Atmosphäre. Es war auch ein bisschen hitzig, aber das ist gut und macht Spaß", bestätigte auch Kölns Trainer Markus von Ahlen die gute Stimmung.

Die beiden Bocholter Treffer von Marvin Lorch (52.) und Jan Wellers (55.) innerhalb von nur kurzer Zeit sollten auf dem Platz schließlich den Unterschied ausmachen. "Wir haben dann getan, was du tun kannst und Bocholt hat das getan, was man bei einer Führung tun musst - gut verteidigen", so von Ahlen. "Über eine Standardsituation haben wir noch den Anschlusstreffer erzielt, leider ist uns der Ausgleich nicht mehr gelungen. Uns bleibt nun, uns zu sammeln und auf das nächste Spiel vorzubereiten."

Der 1. FC Bocholt nimmt die nächsten Spiele nun als Tabellenzweiter, punktgleich mit Spitzenreiter 1. FC Düren, in Angriff. "Wir werden immer als Überraschung dargestellt", betonte Dietmar Hirsch. "Ich sage: Überraschungen gibt es an Weihnachten oder zum Geburtstag. Wenn wir am 12. Spieltag da oben sind, dann haben die Spieler sich das auch einfach verdient. Das gibt uns Selbstvertrauen. Aber: Wir haben auch wieder gesehen, dass wir alles reinwerfen müssen und die Aufgaben werden nicht leichter."

Die nächste Aufgabe steht bereits am Mittwoch, 19.30 Uhr, im Niederrheinpokal-Achtelfinale bevor. Dann geht es zur Essener Spvg Schonnebeck aus der Oberliga Niederrhein. "Ein Flutlichtspiel auf einem Kunstrasenplatz steht sonst eher nicht auf der Tagesordnung", warnt Hirsch, gibt aber gleich auch hier eine optimistische Marschroute vor: "Als Regionalligist die Möglichkeit zu haben, sich mit noch vier Siegen für den DFB-Pokal zu qualifizieren, ist Ansporn und Herausforderung zugleich."