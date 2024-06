Hirsch-Nachfolger: Bocholt entscheidet sich für Mehnert

Der 1. FC Bocholt hat einen Nachfolger für Dietmar Hirsch gefunden und sich mit Björn Mehnert einen Trainer geholt, der die Regionalliga West bestens kennt.

Die Lücke auf der Trainerposition, die der Abgang von Dietmar Hirsch zum MSV Duisburg aufgerissen hatte, ist geschlossen: Björn Mehnert übernimmt zukünftig das Amt des Cheftrainers beim 1. FC Bocholt. Der 47-Jährige hat beim Tabellenzweiten der Regionalliga West einen Vertrag bis 2026 unterschrieben. Als Co-Trainer bleibt Ex-Profi Marcel Reichwein an Bord.

"Wir freuen uns, einen so profilierten und charakterstarken Menschen als Trainer gewonnen zu haben", betont Präsident Ludger Triphaus in einer Meldung. Sport-Geschäftsführer Christopher Schorch fügt bei: "Ich hatte sehr gute Gespräche mit Björn, mit dem ich schon als aktiver Spieler zusammengearbeitet habe. Seine Spielidee deckt sich perfekt mit der, die wir künftig am Hünting sehen wollen. Auch die Werte, die er auf und neben dem Platz verkörpert, passen super zum 1. FC Bocholt. Björn ist fachlich und menschlich für uns ein Riesengewinn."

Der gebürtige Dortmunder bringt auch jede Menge Erfahrung mit an den Hünting, denn er coachte den SC Wiedenbrück, Rot Weiss Ahlen und den Wuppertaler SV in insgesamt 151 Regionalliga-Spielen. Mehnert nahm nach seiner Unterschrift Vergangenheit und Zukunft gleichzeitig in den Blick: "Der Verein hat eine lange und erfolgreiche Tradition. Gerade die aktuelle sportliche Entwicklung des Klubs und der Ausbau des Stadions mit Unterstützung der Stadt zeigen den Stellenwert des Vereins in der Region und darüber hinaus."