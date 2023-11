Hirsch: "Der Wuppertaler SV muss, wir wollen gewinnen"

Die Stimmung beim ehemaligen Bundesligisten Wuppertaler SV ist vor dem Topspiel am Samstag, 14 Uhr, gegen Tabellenführer 1. FC Bocholt angespannt.

Das Team um Trainer Hüzeyfe Dogan ist nach der Niederlage beim vorherigen Tabellenletzten Rot Weiss Ahlen (1:2) unter Zugzwang geraten. Bereits zum dritten Mal ging der WSV dabei gegen einen Gegner aus der Abstiegszone leer aus. Auch das Derby bei der SSVg Velbert (0:1) und das Heimspiel gegen den SV Lippstadt 08 (3:4) waren schon verloren gegangen.

Zum Vergleich: Wesentlich besser sieht dagegen die Bilanz des aktuellen Tabellenfünften gegen die anderen Spitzenmannschaften wie Fortuna Köln (2:1), die U 21 des 1. FC Köln (2:2), Alemannia Aachen (2:1), die U 23 des FC Schalke 04 (3:1) oder Rot-Weiß Oberhausen (1:1) aus. Daran wollen die Bergischen jetzt gegen Bocholt und auch eine Woche später beim 1. FC Düren anknüpfen.

Gerade das Duell mit dem Ligaprimus könnte richtungweisenden Charakter haben. Mit einem Sieg würde der WSV den Abstand zur Spitze auf drei Punkte verkürzen. Für den Fall einer Niederlage wären es schon satte neun Zähler. Gegen vermeintlich leichtere Gegner nicht gepunktet zu haben, nervt Wuppertals Trainer Dogan gewaltig: "Wir müssen gegen Bocholt wieder giftiger sein, dürfen uns nicht den Schneid abkaufen lassen", legt der 42-Jährige im kicker-Gespräch den Finger in die Wunde.

Besonders auffällig: Gleich acht Mannschaften in der Liga haben weniger Gegentreffer als der WSV (23) kassiert. "Die Defensive ist die Basis, um Spiele zu gewinnen", gibt sich Dogan optimistisch, dass sein Team die Zeichen der Zeit erkannt hat. "Mit Bocholt wartet ein harter Brocken auf uns, aber Topspiele können wir", verweist der Coach auf die positive Bilanz gegen Teams aus dem oberen Drittel. Abwehrspieler Lion Schweers, der in Ahlen sein Comeback nach wochenlanger Pause gegeben hatte, könnte eine Option für die Startformation sein. Gleiches gilt für Linksverteidiger Mert Göckan (22), der zuletzt wegen eines Bänderrisses im Sprunggelenk gefehlt hatte. Ex-Bundesligaprofi Charlison Benschop (34) fällt dagegen wegen eines Muskelfaserrisses in der Wade aus.

Hirsch sieht Druck bei den Gastgebern

Tabellenführer 1. FC Bocholt kommt nach dem 0:0 gegen 1. FC Düren, dem auswärtsstärksten Team der Liga, mit viel Selbstbewusstsein. "Ich erwarte in Wuppertal einen heißen Tanz", sagt Trainer Dietmar Hirsch gegenüber dem kicker. "Der WSV muss, wir wollen gewinnen", hat der Ex-Profi den Druck auf der Seite der Hausherren ausgemacht.

Für Kapitän Noah Salau (27) und Isaak Akritidis (21), die in der letzten Saison noch für den WSV gespielt hatten, ist es eine Rückkehr an ihre frühere Wirkungsstätte. Akritidis musste gegen Düren wegen eines Infektes kurzfristig passen, Salau blieb 90 Minuten auf der Bank. "Noah Salau ist immer eine Alternative. Aber zuletzt gab es für mich wenig Grund, die Abwehr zu verändern", so Hirsch. Der Innenverteidiger, der längere Zeit wegen eines Bänderrisses im Sprunggelenk ausgefallen war, muss sich also wohl weiterhin gedulden.

Neben dem ehemaligen Wuppertaler Gino Windmüller (34/Wadenbeinbruch) werden auch Linksverteidiger Ali Barak (20/Rotsperre aus dem Niederrheinpokal) und Neuzugang Orhan Ademi (32) das Topspiel verpassen. Für den Ex-Profi liegt nach wie vor keine Spielgenehmigung vor. "Ich gehe davon aus, dass uns Orhan erst im neuen Jahr zur Verfügung stehen wird", sagt Hirsch.

Die weiteren Partien

Im Schatten des Topspiels zwischen Wuppertal und Bocholt stehen am Samstag noch sieben weitere Partien auf dem Tagesplan. Mit Alemannia Aachen und dem 1. FC Düren duellieren sich zwei weitere Titelaspiranten. Bocholts Top-Verfolger Köln II empfängt Aufsteiger Gütersloh. Wegberg-Beeck setzt im Duell mit dem zuletzt etwas ins Schwanken geratenen RW Oberhausen auf seine Heimstärke und will zum fünften Mal in Folge unbesiegt bleiben.

Gänzlich andere Vorzeichen schweben über dem Kellerduell zwischen dem SC Wiedenbrück und Schlusslicht SSVg Velbert, in dem beide Teams den andauernden Negativtrend ad acta legen wollen.

Mit zwei Achtungserfolgen gegen Teams aus der Spitzengruppe verschaffte sich Kellerkind Rot Weiss Ahlen zuletzt etwas Luft im Keller. Gegen Borussia Mönchengladbach II soll dieser Trend beibehalten werden. Zeitgleich möchte Fortuna Köln zu Gast bei der Zweitliga-Reserve des FC Schalke 04 an den spektakulären 4:3-Sieg gegen Gladbach II anknüpfen. Außerdem im Einsatz ist der SV Rödinghausen, der Fortuna Düsseldorf II empfängt.

Das Duell zwischen Paderborn II und dem SV Lippstadt am Montag markiert dann schließlich den Schlusspunkt des 17. Spieltages.