Hirnhautentzündung: Darmstadts Seydel verpasst Saisonstart

Der SV Darmstadt 98 muss zum Saisonstart auf Aaron Seydel verzichten. Bei dem Stürmer, der sich unter anderem über langanhaltende Kopfschmerzen beklagte, wurde eine Hirnhautentzündung entdeckt.

"Nachdem bei mir länger anhaltende Kopfschmerzen, Müdigkeit und Schwindelgefühle aufgetreten waren, habe ich mich zu ärztlichen Untersuchungen in die Uniklinik Mainz begeben", beschreibt Seydel die Ereignisse der vergangenen Tage in einer Klubmitteilung. In der Uniklinik habe man dann eine Meningitis festgestellt.

Besonderer Dank gilt laut Seydel nicht nur der Uniklinik, sondern auch Dr. Alexander Lesch, Mannschaftsarzt der Lilien, für die hervorragende Betreuung. "Auch beim SV Darmstadt 98 möchte ich mich bedanken, dass der Verein mir die nötige Ruhe und Unterstützung gegeben hat, um den Symptomen bis zur endgültigen Diagnose auf den Grund zu gehen", so der 26-Jährige weiter.

Mittlerweile befinde er sich bereits auf dem Weg der Besserung. Der Stürmer hoffe, dass sein Genesungsprozess weiterhin so gut verläuft. Wie der Verein bekannt gibt, wird sich Seydel noch bis zum Ende der Woche zur Beobachtung im Krankenhaus befinden, nach einigen Tagen Schonzeit soll er dann in enger Absprache mit der medizinischen Abteilung die Belastung schrittweise steigern. Der Zweitliga-Start in Regensburg am 16. Juli kommt da definitiv zu früh.