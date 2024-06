Hipper fängt weiter für Würzburg

Johann Hipper hat seinen Vertrag bei den Würzburger Kickers verlängert. Der 25-jährige Torhüter kam im Januar von Türkgücü München und absolvierte bislang vier Regionalliga-Spiele für die Unterfranken. Hipper hat mit dem FWK noch viel vor: "Mein Ziel ist es, mit der Mannschaft diese Saison den direkten Aufstieg in die 3. Liga zu schaffen." Sportdirektor Sebastian Neumann wird das sicher gerne hören, konzentriert sich in einer Meldung allerdings voll und ganz auf Hipper: "Johann hat in der vergangenen Saison gezeigt, dass er, wenn er gebraucht wurde, immer sofort bereit war und sehr gute Leistungen gezeigt. Er kennt die Liga, bringt Erfahrung mit und ist hochmotiviert. Er ist charakterlich ein super Typ und eine große Bereicherung für unser Torwart-Team."