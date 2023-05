Hippe: "In Kaiserslautern habe ich erstmals keine Rolle gespielt"

Von Rödinghausens U 19 über die Westfalenliga bis in die 2. Bundesliga: Für Innenverteidiger Maximilian Hippe ging es bereits weit nach oben. Seit dem Winter ist der Innenverteidiger zurück an alter Wirkungsstätte - und will in der Regionalliga hoch hinaus.

Zurück beim ambitionierten SVR: Maximilian Hippe. IMAGO/Michael Ketzer