Hiobsbotschaft für VfB-Stürmer Sankoh: Die Saison ist gelaufen

Nach dem Ausfall von Angreifer Sasa Kalajdzic ist jetzt auch klar, dass beim VfB Stuttgart Mohamed Sankoh monatelang fehlen wird. Für den 17-Jährigen ist sogar die komplette Saison bereits gelaufen.

Sankoh verletzte sich gleich in seiner ersten Aktion am 1. Spieltag. Bei einem Zusammenprall mit Fürths Keeper Sascha Burchert verdrehte sich der Stürmer das Knie. Dabei hat er sich eine Schädigung des Kapselbandapparates im linken Kniegelenk zugezogen. Bereits in der vergangenen Woche wurde Sankoh in Hamburg operiert. Zudem teilten die Schwaben mit, dass die Ausfallzeit nach derzeitiger Einschätzung neun bis zwölf Monate betragen werde. Damit ist die Saison so oder so für den 17-Jährigen gelaufen. Womöglich wird er sich sogar einer weiteren Operation unterziehen müssen.

Mislintat: "Der Beginn eines langen Weges zurück"

"Die behandelnden Ärzte haben uns bestätigt, dass die Operation gut verlaufen ist und alle Strukturen wunschgemäß wiederhergestellt werden konnten. Das ist ein erster wichtiger Schritt für Mo und gleichzeitig der Beginn eines langen Weges zurück auf den Fußballplatz", äußerte sich Sportdirektor Sven Mislintat. "Mo erhält von uns alle Unterstützung, wir sind davon überzeugt, dass er diese große Herausforderungen meistern wird."

Stuttgarts Lazarett ist voll

Da auch Torjäger Sasa Kalajdzic operiert werden muss (Schulter) und Silas Katompa Mvumpa (Sperre aus Vorsaison und Reha nach Kreuzbandriss) derzeit nicht zur Verfügung steht, drückt vor allem in der Offensive der Schuh, sodass die Stürmersuche vom Verein kurzfristig wieder aufgenommen werden musste. Eine Woche bleibt das Transferfenster noch geöffnet.

Außerdem fehlen Trainer Pellegrino Matarazzo derzeit Neuzugang Chris Führich (OP nach Schlüsselbeinbruch), Orel Mangala (Aufbautraining nach Oberschenkelproblemen), Lilian Egloff (Reha nach Mittelfußbruch-OP), Momo Cissé (Absplitterung im Mittelfuß) und Naouirou Ahamada (Sehnenriss in der Wade).