Hiobsbotschaft für Tennessee: Henry droht Saison-Aus

Derrick Henry wird den Tennessee Titans verletzungsbedingt länger fehlen. Für den amtierenden Offensive Player Of The Year könnte die Saison vorzeitig gelaufen sein. Als Ersatz könnte eine NFL-Legende kommen.

Wie US-amerikanische Medien am Montag übereinstimmend berichten, hat Henry sich beim 34:31-Overtime-Sieg der Tennessee Titans gegen die Indianapolis Colts am Sonntag einen Knochenbruch im Fuß zugezogen. Henry hatte trotz der schweren Verletzung das Spiel auf dem Platz beendet. Untersuchungen am Montag sollen das volle Ausmaß der Verletzung zum Vorschein bringen. Head Coach Mike Vrabel kündigte allerdings bereits an, das Henry operiert werde.

Sollten sich die Befürchtungen der Titans bestätigen, würde Henry rund acht bis zehn Wochen ausfallen. In diesem Fall könnte er frühestens in den Play-offs wieder eingreifen - sollte sein Team diese ohne ihn erreichen. Der 27 Jahre alte Modellathlet ist das Herzstück der Titans-Offense und führt die Liga mit 937 Rushing Yards mit weitem Vorsprung an. Bereits in den beiden vergangenen Saisons war Henry der mit Abstand produktivste Running Back der NFL. Für seine 2027 Yards in der Vorsaison wurde er als "Offensive Player Of The Year" ausgezeichnet. Der aussichtsreiche Versuch, als erster Spieler der Historie zweimal die magische 2000-Yard-Marke zu knacken, wird nun jäh gestoppt.

Auf Henry folgen könnte nun ausgerechnet der letzte Spieler, der vor Henry diese Schallmauer durchbrach. Wie NFL-Insider Ian Rapoport berichtet, wollen die Titans Adrian Peterson für ein Workout einladen. Der 36-Jährige war im Jahr 2012 auf 2097 Yards gekommen und hat derzeit kein Team.