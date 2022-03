Hiobsbotschaft für Real: Auch Kroos wird gegen PSG wohl fehlen

Gegen PSG läuft Real Madrid einem Rückstand hinterher - und personell gehen die Königlichen allmählich ein wenig auf dem Zahnfleisch.

Luka Modric, Casemiro und Toni Kroos haben Real Madrid in den vergangenen Jahren in der Champions League immer wieder zu großen Sprüngen verholfen. Im diesjährigen Achtelfinal-Hinspiel bei PSG sah das Trio aber kaum Land - und wird das im Rückspiel wohl nicht wettmachen können.

In Madrid bleibt den Blancos wohl nur der 36-jährige Modric: Neben dem gelbgesperrten Casemiro (Linksverteidiger Ferland Mendy fehlt ebenfalls gesperrt) wird Real aller Voraussicht nach auch auf Kroos verzichten müssen, der sich im Training eine Muskelverletzung im linken Bein zugezogen haben soll. Die "AS" und andere spanische Medien berichteten am Donnerstag davon.

Als Ersatz für Casemiro und Kroos könnte Trainer Carlo Ancelotti, dessen seltenes Rotieren ihm momentan auf die Füße zu fallen scheint, auf Fede Valverde und Eduardo Camavinga setzen, die bisher allerdings nur sehr unregelmäßig zum Zug gekommen sind.

Trotz großer Unterlegenheit im Prinzenpark waren die Königlichen mit einem späten 0:1 davongekommen. Die Auswärtstorregel gibt es bekanntlich nicht mehr.