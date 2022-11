Hiobsbotschaft für Portugal - Schlägt jetzt Pepes Stunde?

Weil Danilo Pereira mindestens für die restliche Gruppenphase ausfällt, hat Portugal ein Problem. Kommt nun ein 19-Jähriger zum Zug - oder ein 39-Jähriger?

Portugals Abwehr braucht Veränderung. Nicht wegen der großzügig verschenkten Gegentore beim 2:3 gegen Ghana, das ganz am Ende fast noch im Remis geendet wäre. Selbst der bei Manchester City so souveräne Ruben Dias erlaubte sich beim Auftakt Fehler. Gewechselt werden aber muss wegen Danilo Pereira, der gegen Ghana durchspielte, aber ebenfalls nicht frei von Patzern war. Der 31-jährige Profi von Paris Saint-Germain hat sich im Training drei Rippen gebrochen und fällt nun für die restliche Gruppenphase aus, womöglich kann der Routinier bei dieser WM gar nicht mehr eingesetzt werden.

Für Fernando Santos ist das eine Hiobsbotschaft. In der Offensive hat der Coach reichlich hochkarätiges Personal zur Auswahl, doch in der zentralen Abwehr sind seine Alternativen begrenzt, weil er nur vier Innenverteidiger in den Kader berief. Damit muss er sich wohl entscheiden zwischen dem 39-jährigen Veteranen Pepe vom FC Porto und dem erst seit kurzem 19-jährigen Antonio Silva. Der Jungprofi von Benfica Lissabon hat bisher nur ein Länderspiel absolviert - in der WM-Vorbereitung beim 4:0 gegen Nigeria stand er 90 Minuten auf dem Platz und machte seine Sache gut. Bei Benfica setzt Coach Roger Schmidt ohnehin auf ihn, der antrittsschnelle Antonio Silva hat einen Stammplatz beim Tabellenführer und Achtelfinalisten der Champions League.

Wahrscheinlich aber fällt die Wahl auf Pepe. Der wird im Februar 40 Jahre alt und war schon bei den WM-Endrunden 2010, 2014 und 2018 dabei. Müde wirkte der einstige Profi von Real Madrid trotzdem zuletzt nicht. Eigentlich bei Porto gesetzt, warf ihn aber eine Knieverletzung aus der Bahn. Die ist auskuriert - und Pepe bereit für Länderspiel Nummer 130.