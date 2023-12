Hiobsbotschaft für Newcastle: Pope fällt monatelang aus

Am Samstag feierte Newcastle noch einen prestigeträchtigen 1:0-Sieg über Manchester United. Dieser kam die Magpies aber teuer zu stehen, denn Torhüter Nick Pope verletzte sich schwer.

Der 31 Jahre alte englische Nationaltorhüter Nick Pope (zehn Länderspiele) renkte sich beim 1:0 gegen Manchester United in der Schlussphase die Schulter aus - es geschah in der 86. Minute, als er nach einer Parade gegen Sergio Reguilon unglücklich gefallen war. Der Torhüter wurde umgehend gegen Martin Dubravka ausgewechselt und begab sich in Behandlung. Es stellte sich die Frage nach der Schwere der Verletzung und, ob eine Operation vonnöten sein wird.

Am Montag dann die Erkenntnis: Pope muss unters Messer. Ihm droht englischen Medienberichten nun eine Zwangspause von vier bis fünf Monaten. Bitter für Newcastle und Pope, der in der laufenden Saison ein sicherer Rückhalt war. Der 31-Jährige war unumstrittener Stammtorhüter, bestritt alle 14 Premier-League- und fünf Champions-League-Spiele für Newcastle.

Karius rückt auf - Gerüchte um de Gea

Im pickepackevollen Dezember wird er Trainer Eddie Howe nun aber fehlen. Sieben Spiele haben die Nordengländer in diesem Jahr noch vor der Brust: Everton (A), Tottenham (A), AC Mailand (H), Fulham (H), Chelsea (A), Luton Town (A) und Nottingham Forest (H). Es ist davon auszugehen, dass Dubravka nun seine Chance im Tor erhalten wird. Keeper Nummer drei in Newcastle ist übrigens Loris Karius (95 Bundesliga-Spiele für Mainz 05 und Union Berlin sowie ehemaliger Liverpooler).

Laut "Daily Mail" sollen sich die Verantwortlichen beim Tabellensechsten der Premier League nun mit David de Gea als Ersatz für Pope beschäftigen. Der Spanier verließ ManUnited im Sommer nach zwölf Jahren und ist seitdem vertragslos, wäre demnach also auch kurzfristig zu haben.

Pope wird aber nicht nur im Dezember ausfallen, vielmehr rechnet man mit einer wie bereits erwähnt mehrmonatigen Ausfalldauer. Das schmälert zugleich seine EM Chancen. Englands Nationaltrainer Gareth Southgate hatte den Torhüter bei den letzten drei Großturnieren im Kader, zuletzt aber eher auf Jordan Pickford (FC Everton), Aaron Ramsdale (FC Arsenal) und Sam Johnstone (Crystal Palace) gesetzt.