Hiobsbotschaft für Darmstadt: Mehlem fällt monatelang aus

Nächster Rückschlag für den SV Darmstadt 98 im Abstiegskampf der Bundesliga: Am Freitagabend verloren die Lilien mit 0:1 gegen den 1. FC Köln, nun haben sie auch noch die traurige Gewissheit, dass sie in den nächsten Monaten ohne Marvin Mehlem auskommen müssen. Der Mittelfeldspieler hat sich einen Wadenbeinbruch zugezogen.

Härter hätte es den SVD nicht treffen können. Da hakt es ohnehin schon in der Offensive - und jetzt muss Darmstadt auch noch auf jenen Spieler verzichten, der bislang in aller Regel seine Füße im Spiel hatte, wenn der Bundesliga-Aufsteiger dann doch für Torgefahr sorgte: Marvin Mehlem ist mit einem Wadenbeinbruch in den nächsten Monaten außen vor. Das ergaben die Untersuchungen nach der Partie.

"Das ist eine unglaublich bittere Nachricht für uns, denn über Marvins Bedeutung für unser Spiel gibt es keine zwei Meinungen", sagt Darmstadts Sportlicher Leiter Carsten Wehlmann und führt aus: "Er hat in dieser Saison bis dato herausragende Partien gezeigt. Umso ärgerlicher ist es, dass er aufgrund eines Foulspiels des Gegenspielers nun länger ausfällt."

Bei der jüngsten Niederlage gegen Köln ist Mehlem bereits in der 24. Minute ausgewechselt worden. Inzwischen ist klar: Es wird einige Zeit dauern, ehe der 26-Jährige das nächste Mal auf dem Platz stehen kann.

Im Laufe der bisherigen Saison hat es Mehlem auf drei Tore und zwei Assists gebracht. Damit ist er im Schnitt an jedem dritten SVD-Treffer direkt beteiligt. Dass der Mittelfeldspieler nun ausfällt, ist nicht weniger als eine Hiobsbotschaft für Darmstadt.

Mit seiner technischen Klasse, seinem Spielverständnis und seiner Kreativität ist Mehlem nicht gleichwertig zu ersetzen, dennoch liegt es nun an Trainer Torsten Lieberknecht und der Mannschaft, die Verletzung des gebürtigen Karlsruhers aufzufangen. "Wir werden auch mit dieser Herausforderung umgehen und Lösungen finden", sagt Wehlmann, "da habe ich vollstes Vertrauen in Torsten und sein Trainerteam."