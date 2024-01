Hiobsbotschaft für Austria Wien: Früchtl verletzt sich im Training

Austria Wiens Torhüter Christian Früchtl droht nach einer Verletzung im Training eine mehrwöchige Pause.

Austria Wien droht im Kampf um die Meistergruppe ein wichtiges Puzzlestück zu verlieren - wie der "Kurier" berichtet, soll sich Stammtorhüter Christian Früchtl im Training verletzt haben. Der 24-jährige Deutsche soll sich bei einem Nachschuss mit dem Bein abgedrückt haben und dabei eingeknickt sein. Befürchtet wird eine Innenbandverletzung, eine genau Diagnose steht aber noch aus. Damit drohen dem 1,93-Meter-Mann vier bis sechs Wochen Pause.

Die Wiener Austria startet am Freitag (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) mit dem Cup-Viertelfinale gegen Sturm Graz in die Frühjahrsaison. In den verbleibenden fünf Spielen des Grunddurchgangs kämpfen die achtplatzierten Wiener noch um den Einzug in die Meistergruppe. Aktuell fehlen der Mannschaft von Michael Wimmer drei Punkte auf die sechstplatzierten Rapidler.

Die heiße Phase um den Einzug in das obere Play-off wird damit wohl ohne Früchtl über die Bühne gehen. Alle Augen sind auf Ersatz-Goalie Mirko Kos gerichtet. Der 26-jährige Österreicher hütete schon in den bisherigen Cup-Spielen das Tor der "Veilchen" und wusste dabei durchaus zu überzeugen - in den drei Spielen musste er kein einziges Mal hinter sich greifen. Eine starke Torhüter-Leistung wird es wohl auch brauchen, will die Austria die kommenden Aufgaben positiv bestreiten.