Hiobsbotschaft für Ansbach: Top-Torjäger Kroiß erleidet Kreuzbandriss

Patrick Kroiß wird der SpVgg Ansbach für den Rest der Saison fehlen. Der Stürmer zog sich bei einem Hallenturnier einen Kreuzbandriss im linken Knie zu.

Das Weihnachtsfest brachte nicht überall in Deutschland erfreuliche Geschenke mit sich. So zum Beispiel in Mittelfranken, wo die SpVgg Ansbach am 1. Weihnachtsfeiertag eine äußerst bittere Pille schlucken musste. Beim traditionellen Mitternachtsturnier in Wassertrüdingen, einem freundschaftlichen Weihnachtskick rund 30 Minuten von der Hauptstadt Mittelfrankens entfernt, waren auch die "nullneuner" mit zahlreichen Stammkräften aus der Regionalliga Bayern - wie zum Beispiel Sven Landshuter, Tobias Dietrich, Riko Manz und Patrick Kroiß - vertreten. Letzterer zog sich im Spiel gegen den TSV 1860 Weißenburg eine schwere Knieverletzung zu.

Im Duell mit Weißenburgs Torhüter, landete Kroiß unglücklich und musste verletzt runter. Die Tage darauf konnte der Angreifer nur noch auf Krücken gehen, am Mittwoch wurde aus den düsteren Vermutungen dann Gewissheit. Der Riss des vorderen Kreuzbandes bedeutet das vorzeitige Saisonende für Ansbachs Unterschiedsspieler. Ob und wann Kroiß operiert werden muss, ist noch offen. Nach Michael Sperr, der sich Anfang Oktober ebenfalls einen Kreuzbandriss zuzog, ist es die zweite schwere Verletzung in Ansbachs Offensive.

Wir haben es bis jetzt immer geschafft, schlimmere Verletzungen im Team zu kompensieren. Patrick Kroiß (28) glaubt an die Qualität seiner Mannschaft

Sichtlich niedergeschlagen vom vorzeitigen Ende seiner ersten Regionalliga-Saison äußerte sich Kroiß exklusiv gegenüber dem Kicker trotzdem optimistisch. "Mein vorderes Kreuzband ist gerissen. Das tut aber nichts zur Sache! Wir haben es bis jetzt immer geschafft, schlimmere Verletzungen im Team zu kompensieren. Also kompensieren wir auch diese. Ich bin mir sicher, dass wir unser Ziel (den Klassenerhalt, Anm. d. Red.) erreichen.

Dass Kroiß dem Ansbacher Offensivspiel fehlen wird, kann und möchte auch Chefcoach Hasselmeier nicht bestreiten. Trotzdem will er den Teufel nicht gleich an die Wand malen. "Ich bin zuversichtlich, dass wir auch diesen Rückschlag verkraften und unsere Langzeitverletzten noch stärker zurückkommen werden. Wir werden dafür sorgen, dass beide ihr Comeback in der Regionalliga geben dürfen."

Mit 30 Punkten aus 23 Partien spielt die SpVgg Ansbach bisher eine gute Saison. Anfang Januar starten die "nullneuner" in die Vorbereitung für die Restrunde, um für den Auftakt am 25. Februar bei der SpVgg Hankofen-Hailing gerüstet zu sein. Ob sich bis dahin am Kader noch etwas ändert, bleibt offen.