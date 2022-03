Hinz verpasst wegen Corona das Biathlon-Saisonfinale

Der ursprünglich für Donnerstag geplante Biathlon-Sprint der Frauen beim Weltcup-Finale in Oslo ist wegen des angekündigten schlechten Wetters auf Freitag verschoben worden. Vanessa Hinz verpasst das Saisonfinale komplett.

Hinz ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die 29-Jährige teilte in einer Instagram-Story am Mittwoch ein Bild von einem positiven Schnelltest und schrieb dazu: "Aus is, gar is, guad is." Aufgrund der Kürze der Zeit wird ihr Startplatz nicht neu vergeben, sodass ab Freitag Einzel-Olympiasiegerin Denise Herrmann, Janina Hettich, Vanessa Voigt und Franziska Hildebrand für das DSV-Team am Holmenkollen an den Start gehen.

Eigentlich sollte der Sprint der Frauen schon am Donnerstag über die Bühne gehen, doch wegen des angekündigten schlechten Wetters wurde er verschoben. Damit finden am Holmenkollen am Freitag gleich zwei Rennen statt. Um 13.15 Uhr (LIVE! bei kicker) starten die Skijägerinnen über die 7,5 Kilometer, um 15.50 Uhr geht es mit dem Männer-Rennen weiter. In Oslo stehen bis Sonntag insgesamt sechs Rennen auf dem Wettkampfprogramm.