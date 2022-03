Hinterseer intern sanktioniert - Chance für Doumbouya

Hannover 96 kam auch in der Länderspielpause kaum zur Ruhe, zum Start der neuen Trainingswoche schafften die Niedersachsen zumindest die Thematik um Lukas Hinterseer aus der Welt.

Am Freitag wurde das Training der 96er vorzeitig von Trainer Christoph Dabrowski abgebrochen, nachdem Stürmer Hinterseer ein rüdes Foul gegen Mitspieler Tim Walbrecht begangen hatte. Am Montag teilte Hannover mit, dass der 31-Jährige intern sanktioniert wurde, das Thema sei damit wieder vom Tisch. "Das Verhalten war sicher einen Tick über der Grenze", äußerte sich 96-Sportdirektor Marcus Mann in einer Vereinsmitteilung. Es folgte eine Aussprache zwischen Spieler und Trainer, der Österreicher habe sich zudem im Mannschaftskreis entschuldigt.

So konnten sich die Niedersachsen zum Start der Vorbereitung auf das kommende Liga-Heimspiel am Samstag gegen Jahn Regensburg wieder auf das Wesentliche konzentrieren. Nicht unwichtig, da nach zuletzt vier Pflichtspielniederlagen in Serie der Abstiegsrelegationsplatz wieder in bedrohliche Nähe gerückt ist.

"Das wollte ich jetzt einfach mal belohnen"

Für frischen Wind soll zunächst in dieser Woche Moussa Doumbouya sorgen. Der 24-jährige Offensivspieler, der bereits zum Ende der vergangenen Saison zu Kurzeinsätzen kam, hat sich über gute Leistungen in der zweiten Mannschaft der Hannoveraner wieder für das Profiteam empfohlen. "Moussa hat jetzt in drei Spielen fünf Tore gemacht, in der gesamten Saison sogar in 16 Spielen elf Tore. Das wollte ich jetzt einfach mal belohnen", so Dabrowski. "Er hat das in dieser Saison, vor allem in den letzten Spielen gut gemacht, aber man darf natürlich nicht vergessen: Wir reden von 2. Liga und Regionalliga. Das ist schon nochmal ein Unterschied."

Neben Doumbouya begrüßte Dabrowski auch die zuletzt angeschlagenen und krankheitsbedingt ausgefallenen Luka Krajnc, Niklas Hult, Dominik Kaiser, Lawrence Ennali und Philipp Ochs wieder auf dem Trainingsplatz, wenngleich nur Letzterer die volle Dauer mitmachte. Verteidiger Julian Börner absolvierte zeitgleich ein individuelles Programm, während Mark Diemers sich weiterhin coronabedingt in Quarantäne befindet.