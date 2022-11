Hinterm Horizont geht's weiter

93 Kilometer lang ist die Anfahrt von der Unterkunft der kicker-Mitarbeiter bis hin zum Trainingsort der deutschen Mannschaft. Über den Weg dorthin und sämtliche Beobachtungen berichtet kicker-Chefreporter Karlheinz Wild.

Dunstig-düster versinkt der sonst blaue Himmel hinten am fernen Horizont wie in einen nebeligen Abgrund. Über den Asphalt bläst der Wind Sandpfützen. Nach diesem Kreisverkehr hier, wo Landesfähnchen der 32 teilnehmenden Mannschaften einen in der Mitte thronenden Ball umgeben und auf die WM 2022 hinweisen, biegt die Straße links in den Al Shamal Sports Club ab. Dessen rotbraune Mauern mit den vier runden Zinnen bieten der deutschen Nationalmannschaft hier im Norden Katars eine burgähnliche Festung, auf der sie sich täglich auf dem innen angelegten Rasenfeld auf die Herausforderungen dieses globalen Fußball-Contests einstimmen und trimmen kann.

93 Kilometer und 58:37 Minuten fern liegt das kicker-Domizil in Doha. Es ist ein aus dem Sand gehobener Stadtteil mit überwachten und von einer Schranke abgesicherten Wohnanlagen, die beim Blick in die Innenhöfe an Filmkulissen erinnern. Eine Abzweigung nach rechts, eine nach links, ein U-Turn und dann eine breite Straße vorbei am Stadion, in dem die USA-Auswahl übt, führen heraus aus dieser Siedlung, zu der auch schöne Einfamilien- und Reihenhäuschen gehören sowie Villen, die Palästen gleichen, und hinein in die Enge des Cityverkehrs, der sich nach etwa drei Kilometern stadtauswärts bald entzerrt.

Da in diesem Land das Rechtsüberholen normal ist und Blinken bei Spurwechseln offenbar unter Geldstrafe steht, ist extreme Vorsicht geboten, weil der einheimische Fahrer weiß, dass er den größeren und wuchtigeren Wagen steuert. Eher in Ausnahmen wird die Geschwindigkeitsbegrenzung von 120 Stundenkilometern überschritten, weil ein solcher Verstoß teuer werden kann: Alle drei bis fünf Kilometer ragt ein einen Meter hoher Blitzer wie eine Stehlampe aus dem Mittelstreifen. Diese breiten und freien Pisten würden aber Raser, die deutsche Straßen gerne missbrauchen, begeistern, auf den beiderseits vier Spuren herrscht so wenig Betrieb, dass sie als Landebahnen für Flugzeuge genutzt werden könnten. Zwei Wagen vorne auf Sicht in diesem Augenblick, gar keiner in der Gegenrichtung.

Bei im Schnitt 100 km/h kann das Auge des Beifahrers, der sich im vom Kollegen Oliver Hartmann chauffierten und vom Navigationsexperten Matthias Dersch umsichtig dirigierten Suzuki Ciaz entspannt zurücklehnen kann, dieses und jenes abseits des Weges erhaschen. Auffällig sind die vielen Bäumchen rechts und links der Trasse, einen bis anderthalb Meter hoch, die in diesen trockenen Untergrund gebohrt sind, erst in fünf, bald in drei Metern Abstand. Über rund zehn Kilometer begleitet dieses Alleechen, das unter dieser Dauerbescheinung wohl nie erwachsen werden kann, die Autobahn. Hochgerechnet 10.000 Stück dieser Setzlinge sind es, trotz der Hitze haben sie grüne Kronen, da muss also intensiv gewässert werden.

kicker-Chefreporter Karlheinz Wild berichtet aus Katar.

In die Bögen mancher Ausfahrten sind noch Grünflächen mit bunten Blumen gestreut, bei diesem Klima und dieser restlichen Flora könnten sie als Parks durchgehen. Sonst aber ist der Wüstensand vor allem mit viel Geröll übersät und von verstreuten Strauchbüscheln lückenhaft begrünt. Bagger und Raupen, die meist stillstehen - kommt einem irgendwie bekannt vor ... -, ruhen abseits des Weges, während auf dem Standstreifen auffallend viele Fahrzeuge, Autos, Busse, Kleinlaster und Lastwagen zwangsgeparkt stehen: Sie sind liegen geblieben.

In unserem Auto geht es weiter hinauf in den Norden, immer Richtung Al Ruwais. Plötzlich deutet ein Minarett eine Moschee an, fernab von jeder Bebauung. Es folgt eine von drei Raststätten sowie eine großflächige, von außen verstaubt aussehende Fabrikanlage. Die angegraute Aufschrift Baladna verrät, dass hier Lebensmittel und Milchprodukte hergestellt werden.

Beim ersten Mal ist dieser Ausflug eine schöne und kurzweilige Tour, trotz der eintönigen Wüstenlandschaft. Aber viermal pro Woche womöglich vier Wochen lang könnte es langweilig werden. Es wären dann über 3000 Kilometer. Aber dazu müsste die deutsche Nationalmannschaft, die sich ihr Basislager, im DFB-Sprech Base Camp, bewusst fernab der katarischen Kapitale ausgesucht hat, das Finale erreichen. Dazu muss sie einen guten Start gegen Japan hinlegen an diesem Mittwoch. Am Dienstag fährt sie mit dem Bus zu diesem ersten WM-Spiel auch genau diese Strecke. In Richtung Doha, in Richtung Süden. Wie es für sie da wohl hinterm Horizont weitergeht?