Hintereggers Hymne für Trapp: "Neuer auf die Bank"

Rund 200.000 Fans feierten in Frankfurt am Donnerstag erneut bis in die Nacht ihre Europa-League-Helden. Der Matchwinner erhielt ganz besondere Ovationen.

"Grenzen verschoben": Die Eintracht-Profis lassen sich am Donnerstagabend auf dem Römerbalkon feiern. AFP via Getty Images

Nach der Landung aus Sevilla ging's für den Eintracht-Tross zunächst im mehrstündigen Autokorso vom Flughafen zum Römer. Dort folgte ab kurz nach 21.30 Uhr auf dem Balkon die Pokal-Präsentation vor einer begeisterten Menge, die seit dem Nachmittag ausgeharrt hatte. Nach Hitzeschlacht und Partynacht von Mittwoch auf Donnerstag waren die meisten Protagonisten spürbar mitgenommen. Emotionale Höhepunkte setzten sie trotzdem noch einmal.

"Wir haben Romantik in den Fußball zurückgebracht"

"Diese Mannschaft, das Trainerteam und der Stuff haben Grenzen verschoben", würdigte Vorstandssprecher Axel Hellmann, "nicht nur in einem Spiel, sondern in einem ganzen Wettbewerb. Damit haben wir Romantik in den Fußball zurückgebracht." Im selben Atemzug beschwor Hellmann "die extreme Metaphysik, die im Fußball eine Rolle spielt".

Dass die Eintracht ausgerechnet so kurz nach dem Tod der Vereinslegenden Jürgen Grabowski und Bernd Nickel die erste europäische Trophäe seit 1980 geholt habe, sei der schlagende Beweis. Etwas anderes, so Hellmann, "kann mir niemand erzählen". Der Europa-League-Titel werde daher Grabowski gewidmet, "dem größten Fußballer von Eintracht Frankfurt", dem die Anhänger einmal mehr mit den berühmten Liedzeilen huldigten: "Wir haben die Eintracht im Endspiel geseh'n, mit dem Jürgen, mit dem Jürgen …"

Glasner rühmt die "ganz große Einheit" aus Mannschaft, Verein und Fans

Nicht nur in diesen Momenten wurde die Symbiose zwischen Verein, Mannschaft und Fans wie so oft auch auf dem Römerberg wieder überdeutlich. "Man kann Titel gewinnen, indem man ganz viel Geld ausgibt", rief Erfolgscoach Oliver Glasner ins Mikro, "oder indem man eine ganz große Einheit bildet. Eine große Einheit in der Mannschaft, eine große Einheit im Verein, eine große Einheit mit Euch - und nur so haben wir es geschafft."

Im Mittelpunkt der Ovationen stand gleichwohl ganz besonders ein Mann, der beim Triumph gegen die Rangers fraglos zum Matchwinner geworden war: Kevin Trapp. Der Keeper erinnerte sich, wie er den Pokalsieg 2018 in Paris via Handy verfolgte und vergoss rund vier Jahre später als eine der Hauptfiguren auf dem Römerbalkon Tränen der Rührung. In die Huldigungen der Fans, die Trapp nun auch als Nummer 1 im Tor der Nationalmannschaft sehen wollen, stimmte Teamkollege Martin Hinteregger prompt lautstark via Mikrofon ein: "Neuer auf die Bank, Neuer auf die Bank", schallte es fortan minutenlang über den Römerberg. Wobei Hinteregger vorsichtshalber Wert auf die Feststellung legte, dass natürlich auch Manuel Neuer "ein Riesentorwart" sei …

Feldmanns Rede wird ungewollt denkwürdig

Ebenfalls kein Auge trocken blieb bei der Begrüßungsrede von Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD), dessen Auftritt freilich eher ungewollt denkwürdig geriet. Das 63-jährige Stadtoberhaupt, derzeit wegen angeblichen Postenschachers zu Gunsten seiner Ehefrau ohnehin unter Beschuss, verballhornte gleich mehrere Spielernamen wie etwa den von Makoto Hasebe oder Ajdin Hrustic, machte Finanzchef Oliver Frankenbach zum "Sportvorstand" und ließ den tatsächlichen Amtsinhaber Markus Krösche konsequenterweise unerwähnt. Der ausgelassenen Stimmung konnten solche kleinen Pannen an diesem Abend aber selbstredend keinen Abbruch tun.