Hintereggers Affront gegen Glasner und Krösche

Mit seinem Tor gegen Stuttgart betrieb Filip Kostic im ersten Spiel nach seinem Streik prompt sportliche Wiedergutmachung. Teamkollege Martin Hinteregger sorgte mit brisanten Aussagen nach Abpfiff aber völlig unnötig für neuen Diskussionsstoff.

Dass Filip Kostic am Sonntag zunächst knapp eine Stunde lang zuschauen musste, hatte nichts mit einer Strafmaßnahme zu tun. "Filip kam erst am Donnerstagabend von der Nationalmannschaft zurück, und diese Tage sind in mentaler Hinsicht auch nicht spurlos an ihm vorbeigegangen", erklärte Eintracht-Trainer Oliver Glasner absolut nachvollziehbar. Den 28-jährigen Serben erst später in die bereits laufende Partie zu bringen, schien also aus physischen wie aus psychologischen Gründen ratsam. Und: Glasners Plan ging in dieser Hinsicht voll auf.

Schon allein durch seine Präsenz belebte Joker Kostic die Atmosphäre auf den Rängen, zugleich brachte er auch spielerisch auf Anhieb neuen Schwung auf den Rasen. Beim ersten Auftritt nach den innerbetrieblichen Verwerfungen wurde der "Streik-Profi" also gleich wieder zu einer Reizfigur im positiven Sinne. Sein Führungstreffer zum 1:0 war das i-Tüpfelchen.

Kostics Resozialisierung lief gut - bis zu Hintereggers Interview

Zwar machte Stuttgarts Ausgleich noch einen Strich durchs perfekte Drehbuch, doch zumindest mit Blick auf Kostics Resozialisierung hätte der Nachmittag für Frankfurt eigentlich nicht besser laufen können. Bis zum Auftritt von Martin Hinteregger vorm DAZN-Mikrofon unmittelbar nach Abpfiff. Dass der Österreicher, der in Vertretung des verletzten Sebastian Rode derzeit die Kapitänsbinde trägt, seinen Teamkollegen generell in Schutz nahm, war selbstverständlich legitim: "Für uns war es nie ein Thema und wird nie ein Thema werden", sagte Hinteregger mit Blick auf Kostics zurückliegenden Streik, mit dem der Offensivstar offenkundig einen Wechsel erzwingen wollte.

Soweit noch eine clevere Aussage Hintereggers, der anschließend jedoch weit übers Ziel hinausschoss. "Das Traurige ist, dass viele Medien einfach nur Schwachsinn geschrieben haben. Immer nur Halbwahrheiten. Die haben viele Frankfurter gegen Filip aufgebracht, was natürlich absoluter Schwachsinn ist. Wenn sie die Wahrheit kennen würden, wäre das ganz, ganz anders. Heute gab es nur wenige Pfiffe - das zeigt, dass nicht viele den Journalisten Glauben schenken."

Trainer und Sportvorstand waren die Leidtragenden von Kostics Verhalten

Dieser Versuch, eine Wagenburg-Mentalität zu schaffen, indem man Verantwortung für interne Vorgänge auf die Berichterstatter abschiebt, ist leicht durchschaubar. Rein subjektiv wäre er im Klubinteresse sogar vertretbar - wenn er wirklich zur Geschlossenheit innerhalb des Vereins beitragen könnte. Doch bei genauer Betrachtung attackiert Hinteregger ja nicht nur die Medien, deren Vertreter solche Ausbrüche im Wissen um Emotionen und Interessen der Beteiligten nonchalant verkraften können.

Das Brisante an den Aussagen des Eintracht-Profis ist vielmehr der darin enthaltene Affront gegenüber den eigenen Vorgesetzten: Trainer Glasner und Sportvorstand Markus Krösche waren es schließlich, denen Kostic mit seinem Verhalten am kräftigsten vors Schienbein trat - und die diese Ungeheuerlichkeit nach innen wie nach außen ohne Rücksicht auf ihre eigenen Befindlichkeiten zu moderieren hatten. Dabei erhielten sie moralische Unterstützung von den meisten Medien, die nun just dafür vom Frankfurter Kapitän beschimpft werden. Sieht ganz so aus, als wären hinter den Kulissen durchaus noch weitere klärende Gespräche nötig.