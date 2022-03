Hinteregger zahlt Glasners Vertrauen zurück

Martin Hinteregger scheint sein langanhaltendes Formtief überwunden zu haben. Beim 4:1-Erfolg in Berlin zeigte der Verteidiger seine stärkste Saisonleistung und bestätigte damit auch seinen Trainer Oliver Glasner.

Rechtzeitig vor dem Europa-League-Achtelfinale bei Betis Sevilla nähert sich Hinteregger seiner Bestform. Gegen die Hertha gewann er 67 Prozent seiner Zweikämpfe und brachte 80 Prozent seiner Zuspiele an den Mann, das sind deutlich bessere Werte als in den vergangenen Wochen. "Hinti" gewann viele Kopfbälle und strahlte abgesehen von wenigen Querschlägern die in dieser Saison oft vermisste Souveränität aus. Insbesondere im Vergleich zu den sehr schwachen Auftritten am 20. Spieltag gegen Bielefeld (0:2) und am 22. Spieltag gegen Wolfsburg (0:2) zeigte sich der Österreicher deutlich verbessert: stabiler im Abwehrverhalten, aber auch besser in der Spieleröffnung. So leitete er das 3:0 mit einem starken langen Ball auf Rafael Borré ein.

Mit seinem Auftritt bestätigte der 29-Jährige auch seinen Trainer, der sich gegen den spielstärkeren Makoto Hasebe im Zentrum der Dreierkette entschied. Angesichts der Defizite beim Spielaufbau in den vergangenen Wochen wäre wohl auch der Japaner eine gute und nachvollziehbare Wahl gewesen. Doch Glasner deutete bereits auf der Pressekonferenz zwei Tage vor der Partie an, dass Hinteregger spielen würde: "Ich bin sehr froh, dass Martin eine deutlich aufsteigende Tendenz zeigt. Diese Trainingswoche ist seine beste, seit ich hier Trainer bin. Er ist auf dem Weg zurück zu alter Stärke."

Bei allem Lob steht außer Frage, dass der österreichische Nationalspieler die Leistung aus dem Hertha-Spiel nun bestätigen muss. Am besten schon am Mittwoch in Sevilla, wo die Hürden zwar höher sind als im Berliner Olympiastadion. Doch ein volles Stadion und mindestens 5000 Eintracht-Fans vor Ort könnten den nicht zuletzt auch von den Emotionen auf den Rängen lebenden Hinteregger beflügeln.