Hinteregger wird nach unfreiwilligem "Weckruf" erneut zum Neuer-Schreck

Martin Hinteregger stand beim 2:1-Sieg der Eintracht in München hinten wie vorne im Brennpunkt. Seinen Fehler vor dem 0:1 machte er durch seinen Ausgleichstreffer postwendend wett - und gewann seinem Schnitzer sogar etwas Positives ab: "Im Nachhinein war das vielleicht gar kein unwichtiger Fehler."

Wie man Manuel Neuer ärgert, weiß Hinteregger schon lange. Erstmals traf er im Juni 2018 gegen Neuer: Nach einer Ecke von David Alaba im Länderspiel zwischen Österreich und Deutschland (2:1) glückte ihm ein fulminanter Volleyschuss aus spitzem Winkel. Was im Nationaldress funktioniert, klappt auch mit dem Eintracht-Adler auf der Brust. Ecke Kostic, Kopfball "Hinti", das gab es bereits vor zwei Jahren, als die Eintracht den Rekordmeister im Waldstadion mit 5:1 abschoss und Hinteregger zum zwischenzeitlichen 4:1 einköpfte. Ein halbes Jahr später, im Mai 2020, war er sogar gleich zweimal zur Stelle, um nach Eckbällen von Sebastian Rode gegen Neuer einzunetzen. In dieser Partie gerieten die Hessen allerdings mit 2:5 unter die Räder, Hinteregger unterlief gar ein Eigentor.

Auch diesmal stand der 29-Jährige hinten wie vorne im Blickpunkt. In der 29. Minute dribbelte er unverständlicherweise aus der Abwehrkette vor ins Mittelfeld, wo ihm unter Gegnerdruck prompt ein Abspielfehler unterlief. Die Lücke in Hintereggers Rücken nutzten die Bayern zur verdienten Führung. "Der Fehler war natürlich nicht so geil, trotzdem war das für uns ein Weckruf. Sobald das 1:0 gefallen ist, waren wir da und haben mutiger gespielt", sagte Hinteregger bei "DAZN" und meinte gar: "Im Nachhinein war es vielleicht gar kein unwichtiger Fehler. Entscheidend war, direkt im Gegenzug das 1:1 zu machen."

Nagelsmann: "Ein klassisches Kostic-Tor"

Erstmal hatte die Frankfurter Hintermannschaft allerdings Glück, dass der überragende Torhüter Kevin Trapp zwei Minuten später aus seinem Tor herauseilte und das 0:2 durch Leroy Sané verhinderte (31.). In dieser Szene hätten die Hausherren bereits für die Vorentscheidung sorgen können. Kurz darauf war Hinteregger aber in der Tat zur Stelle, um einen von Kristijan Jakic stark herausgeholten und von Kostic perfekt ausgeführten Eckball in die Maschen zu köpfen. Kostic war es auch, der in der 83. Minute mit einem präzisen Flachschuss aus halblinker Position zum 2:1 traf. "Ein klassisches Kostic-Tor, das er ständig schießt", kommentierte Bayern-Coach Julian Nagelsmann trocken. Für genau solche Umschaltmomente sei Kostic "Gold wert", findet Hinteregger und lobt: "Das hat er sehr gut gemacht."

Hinteregger: "Es wäre extrem wichtig, wieder mal eine kleine Serie zu starten"

Durch den unerwarteten Sieg bei den Bayern drehte sich die Stimmung in Frankfurt binnen vier Tagen komplett. Erst gab es am Donnerstag beim Europa-League-Spiel in Antwerpen (1:0) den ersten Sieg unter dem neuen Trainer Oliver Glasner, nun die Sensation in München. Das sollte der Mannschaft viel Rückenwind verleihen, um nach der Länderspielpause im Heimspiel gegen Hertha BSC den nächsten Dreier einzufahren. Darauf setzt auch Hinteregger: "Das war ein sehr wichtiger Sieg für uns alle. Diesem Sieg sind wir sehr lange nachgelaufen, wir hatten schon viele Möglichkeiten, Spiele zu gewinnen. Ich hoffe, dass wir den Schwung nach der Länderspielpause mitnehmen. Es wäre extrem wichtig, wieder mal eine kleine Serie zu starten."