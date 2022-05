Hinteregger verpasst Finale gegen Glasgow - Sow erleidet Nasenbeinbruch

Bittere Nachricht für Eintracht Frankfurt: Abwehrchef Martin Hinteregger steht nach seiner am Donnerstagabend erlittenen Verletzung für die restliche Saison nicht mehr zur Verfügung - und fehlt somit auch im Finale der Europa League.

Hinteregger hatte sich im Halbfinal-Rückspiel der Europa League gegen West Ham United bereits früh am Oberschenkel verletzt und musste in der siebten Minute ausgewechselt werden. Am Freitagmittag teilte Eintracht Frankfurt nun mit, dass der Österreicher aufgrund der Blessur für den Rest der Saison ausfallen wird.

Der 29-Jährige habe laut Trainer Oliver Glasner "eine größere Muskelverletzung" erlitten. "Das ist schade für Martin und für uns", so Glasner.

Hinteregger fehlt damit bereits am Sonntag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Borussia Mönchengladbach - und auch am 18. Mai (21 Uhr, LIVE! bei kicker), wenn die Eintracht im Finale der Europa League auf die Glasgow Rangers trifft.

In dieser Spielzeit kommt Hinteregger auf 27 Einsätze in der Bundesliga und neun in der Europa League.

Spielt Sow mit Maske?

Außerdem hat sich während des Spiels Mittelfeldstratege Djibril Sow die Nase gebrochen. Ob der Schweizer Nationalspieler am Sonntag mit einer extra angefertigten Maske gegen Borussia Mönchengladbach auflaufen kann, entscheidet sich erst kurzfristig. "Wir werden ihn nicht reinwerfen, wenn wir denken, dass noch Gefahr im Verzug ist", sagte Glasner.

Geschont werden könnten auch Raffael Borré und Jens Petter Hauge, bei denen es "ein bisschen zwickt". Der Coach betonte: "Ich werde kein Risiko eingehen mit Muskelverletzungen." Deshalb wird auch Jesper Lindström nach seiner beim Hinspiel in London erlittenen Muskelverletzung im Oberschenkel gegen Gladbach noch nicht zum Einsatz kommen. Mit Blick auf das Endspiel in der Europa League ist Glasner aber zuversichtlich: "Wir haben berechtigte Hoffnung, dass er bis zum Finale fit wird."