Hinteregger-Verabschiedung: "Über Jahre ein Gesicht von Eintracht Frankfurt"

Vor dem Anpfiff der Partie gegen die TSG Hoffenheim wird der langjährige Publikumsliebling Martin Hinteregger, der im Sommer seine Karriere beendete, offiziell verabschiedet. Sportlich muss Trainer Oliver Glasner auf den angeschlagenen Kapitän Sebastian Rode verzichten.

Vorstand Axel Hellmann spricht angesichts der Verabschiedung von "Hinti" von einem "besonderen Highlight" und prognostiziert: "Das wird für Martin eine emotionale Eruption. Seine Verbindung zur Eintracht ist sehr eng, oft ist er inkognito bei unseren Auswärtsfahren in der Champions League dabei. Er ist noch immer ganz eng in unserem Gefüge. Deswegen freut mich es sehr, dass wir das in diesem Kalenderjahr noch hinbekommen." Im Sommer hatte der frühere österreichische Nationalspieler seine Karriere beendet, kurz nachdem er wegen der (unbewussten) Verbindung zu einem Rechtsextremen in die Schlagzeilen geraten war.

Martin war über Jahre ein Gesicht von Eintracht Frankfurt, er hat die Erfolgsgeschichte maßgeblich mitgeprägt. Oliver Glasner

"Diese Verabschiedung hat er sich verdient", betont Glasner. "Ich stehe mit Martin immer wieder in Kontakt, aber nicht, um ihn zu überreden, dass er ein paar Kilo abnimmt und wieder fit wird. Er macht einen sehr guten, gesunden und fröhlichen Eindruck, das ist ganz wichtig", erzählt der Coach und bekräftigt: "Martin war über Jahre ein Gesicht von Eintracht Frankfurt, er hat die Erfolgsgeschichte maßgeblich mitgeprägt. Deswegen freut es mich, dass er am Mittwoch noch mal hier ist."

"Die Mannschaft macht einen sehr guten Eindruck"

Sportlich sieht Glasner seine Truppe ungeachtet der vielen englischen Wochen gut gerüstet für die Aufgabe gegen die TSG. "Wir sind in einer sehr guten Phase, die Mannschaft macht einen sehr guten Eindruck", konstatiert der 48-Jährige. Verzichten muss er weiterhin auf Christopher Lenz (Faszienverletzung am Oberschenkel), Aurelio Buta (Knie-OP) und Makoto Hasebe (Innenbandverletzung am Knie), zudem wird der an der Wade leicht angeschlagene Kapitän Rode für die Partie in Mainz geschont. "Ich möchte ihn am Sonntag auf alle Fälle zur Verfügung haben. Wenn wir ihm die Pause geben, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass das klappt", erläutert Glasner.

Im Hinterkopf hat der Coach auch, dass der ebenfalls im Mittelfeld beheimatete Djibril Sow in Mainz eine Sperre droht, sollte er am Mittwochabend die 5. Gelbe Karte sehen. "Wir haben großen Respekt vor Hoffenheim, das ist eine extrem spielstarke Mannschaft, die über sehr viel Qualität verfügt. Sie sind sehr gut in die Saison gestartet. Zuletzt stotterte der Motor zwar ein bisschen, aber davon lassen wir uns nicht blenden", erklärt Glasner. Mit zwei Siegen zum Jahresabschluss könnten die Hessen womöglich sogar einen Champions-League-Platz erklimmen - wenn das mal kein Ansporn ist...