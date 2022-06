Hinteregger: "Götze würde exzellent zu uns passen"

Eintracht Frankfurt buhlt um Mario Götze. Martin Hinteregger würde diesen Transfer sehr begrüßen.

Martin Hinteregger will noch lange bei Eintracht Frankfurt bleiben - und hätte nichts dagegen, wenn er dort bald einen Weltmeister als Teamkollegen hätte: Mario Götze, den die Hessen gerne von der PSV Eindhoven verpflichten würden.

"Ich kenne ihn nicht persönlich, aber vom Spielertyp würde er exzellent zu uns passen", sagte Hinteregger am Samstag bei "Sky" über den kreativen Mittelfeldspieler. "Genau sowas brauchen wir, sowas haben wir letztes Jahr mit Amin Younes verloren."

Younes, inzwischen bei Al-Ettifaq in Saudi-Arabien am Ball, stand von Oktober 2020 bis Januar 2022 bei der Eintracht unter Vertrag, überzeugte in seinen 28 Pflichtspieleinsätzen (vier Tore) allerdings nur teilweise und verabschiedete sich mit Misstönen. Dennoch hätte Hinteregger gerne wieder einen ähnlichen Spielertypen in der Mannschaft. "Das ist schon ein wichtiger Baustein."

Zwar wird Götze auch von anderen Klubs umworben, unter anderem von Benfica Lissabon, dem neuen Klub seines bisherigen Trainers Roger Schmidt. Hinteregger sieht seinen Arbeitgeber als amtierenden Europa-League-Sieger und Champions-League-Starter aber nicht chancenlos: "Ich denke, wenn er sich nur ein bisschen die Europacup-Reise anschaut vom letzten Jahr, ist das Werbung genug."