Hinter den Kulissen von Meister SC Magdeburg

Der amtierende IHF-Super-Globe-Gewinner, Champions-League-Sieger und frisch gekürte Deutsche Meister, der SC Magdeburg, ist schon jetzt ein Riese in der Handball-Welt. Seine beste Zeit hat er aber womöglich erst noch vor sich. Unter der Überschrift "Willkommen in der Welt des SC Magdeburg" hat unser Print-Magazin Bock auf Handball in seiner neuesten Ausgabe hinter die Kulissen des derzeit besten Handball-Klubs der Welt geschaut.

Ungewohnte Einblicke in die "Welt des SC Magdeburg" gibt es in der Bock auf Handball. Sascha Klahn