Gamescom ohne Games? Haben Spielemessen noch eine Zukunft?

Die gamescom 2023 bricht Rekorde, aber große Namen bleiben fern. Wo geht es hin mit den Spielemessen? Unsere Expertenrunde diskutiert die Zukunft - live im Stream auf Twitch!

Ausstellerrekord, Internationalisierungsrekord, Fast-Besucher-Rekord: Die gamescom 2023 scheint ein voller Erfolg gewesen zu sein. Aber täuschen diese Zahlen? EA, Sony, THQ - alle nicht dabei. Und selbst Nintendo wollte nichts Neues zeigen, trotz laufender Produktionen. Unser Host Christian Gürnth will es genauer wissen und hat zu einer Diskussionsrunde am Donnerstagabend geladen.

Es soll um die Spielemessen gehen, die gamescom im Speziellen: "Wie haben sich Messen dieser Art in den vergangenen Jahren verändert? Wie ist die Reputation solch einer Messe national und international?", fragt sich Gürnth und will das mit seinen Gästen diskutieren.

Durch Pandemie, Inflation, Digitalisierung und Klimawandel kämpfen alle Messen hinter den Kulissen teils arg um ihre Veranstaltung, wenn nicht sogar Daseinsberechtigung. Das geht meist schleichend: Besucher, die sich fragen, ob sie horrende Preise für Reise und Eintritt wirklich aufwenden wollen. Publisher, die ob siebenstelliger Standgebühren die Segel streichen und für einen Bruchteil der Kosten ihre Neuheiten im Stream ankündigen. Die gamescom sabotiert sich quasi selbst mit der "Opening Night Live", wenn sie 90 Prozent der Neuheiten schon vorab online vorstellt.

Wir als kicker eSport tun unser Möglichstes, um diese Entwicklungen in die Öffentlichkeit zu holen. Gamescom-Boss Tim Endres sprach bei uns über "Festivalisierung" und dass er die ganze Branche an einem Ort zusammenholen würde. Die großen Publisher teils natürlich ausgenommen.

Die Gäste

Ein Medium, das noch viel stärker als wir über die Entwicklungen der Messe berichtet, ist die GamesWirtschaft. Jahr für Jahr fertigt das Magazin Übersichten an, die von Interessierten in ganz Deutschland angeklickt werden. Wer ist auf der Messe, wer hat abgesagt? Wenn jemand weiß, was in Köln abgeht, dann ist es Chefredakteurin Petra Fröhlich, die das Magazin auch gegründet hat.

Vormals bei der PC Games in gleicher Funktion tätig, gründete sie im Jahr 2016 die GamesWirtschaft. Sie kennt die Spielemessen aus redaktioneller Sicht, kann aber auch den wirtschaftlichen Kontext mit in den Talk einbringen.

kicker eSport hat dieses Jahr einen Indie-Schwerpunkt auf der gamescom gesetzt und gefragt: Werden die kleinen Publisher zum Rettungsanker, wenn die Großen wegbleiben? Logischerweise lädt Gürnth auch jemanden ein, der sich mit dieser Materie auskennt.

Dennis Blumenthal war zunächst Spielejournalist und wechselte dann zu dem in Wiesbaden ansässigen Entwickler und Publisher Assemble Entertainment. Dort ist er als PR- und Marketing-Direktor für Spiele wie Endzone und die Leisure-Suit-Larry-Reihe verantwortlich. Welchen Stellenwert haben die Messen für Indie-Entwickler? Blumenthal wird es uns sagen können.

Und auch wir selbst sind am Donnerstagabend im Stream vertreten. Die Runde wird komplettiert von mir, Holm Kräusche, Ressortleiter von kicker eSport. Die große Gamesmesse in Deutschland begleite ich schon seit mehr als 15 Jahren redaktionell. Im vergangenen Jahr war ich auch auf der Caggtus und der Dreamhack. Mein Highlight auf der gamescom ist alljährlich das Gespräch mit den Messeverantwortlichen über Geld, Stand und Vision, das ihr hier nachlesen könnt.

Die Kölner Messe verändert sich, mittlerweile fast jedes Jahr - aber ist sie noch der "place to be?" Das klären wir im Stream mit Christian Gürnth. Schaltet ein und gebt uns die Besucherperspektive: Ist die gamescom über die Jahre besser geworden? Schlaft ihr im Camp, wie Endres es uns im Interview erzählt hat? 19:30 Uhr am Donnerstag geht es los!

Der Streamplan für September - wann läuft was? kicker eSport

Gaming meets TikTok - Was passiert da?! In /gg Folge 29 sprechen wir über TikTok meets Gaming, zu wenig Entertainment in der Virtual Bundesliga und das Ende der E3 und damit der einst bedeutendsten Spielemesse der Welt. Viel Spaß!