Hinten zu offen, vorne zu harmlos: Duda kritisiert "fehlende Konsequenz in beide Richtungen"

Vor wenigen Wochen stand der Berliner AK nach einem bärenstarken Saisonauftakt an der Tabellenspitze der Regionalliga Nordost. Der Horror-November mit vier Pflichtspiel-Pleiten offenbarte nun erste Probleme bei den Berlinern.

Eigentlich wollte der Berliner AK im Auswärtsspiel bei Hertha BSC II die Negativserie der vergangenen Wochen beenden. Immerhin blieben die Berliner zuletzt dreimal punktlos: sowohl gegen den Chemnitzer FC (2:4) als auch auswärts bei Carl Zeiss Jena (0:3) und zu Hause gegen Lok Leipzig (1:2). Doch das schlechte Wetter machte dem Team von Benjamin Duda (34) einen Strich durch die Rechnung. Am Freitag wurde das Spiel abgesagt. "Das ist immer ägerlich", sagte der Coach. "Wir hatten uns vorgenommen, die Trendwende zu schaffen." Stattdessen stand für die Mannschaft ein Spielersatztraining auf dem Programm. "Es ging darum, das Spiel zu simulieren, um im Wochenplan zu bleiben," so Duda. Am planmäßigen freien Sonntag wurde dann festgehalten, ehe ab Montag die Vorbereitung auf das kommende Wochenende beginnt.

mehr zur Regionalliga nordost Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Als Gründe für den derzeitigen Negativtrend in der Liga führt der Trainer "fehlende Konsequenz in beide Richtungen" an. Sowohl in der Offensive als auch in der Defensive haperte es zuletzt. Nach dem starken Saisonstart mit nur drei Gegentoren aus elf Spielen musste Keeper Luis Zwick in den zurückliegenden drei Partien gleich neunmal hinter sich greifen. Dazu kommen Probleme in der Offensive: 25 erzielte Treffer sind verglichen mit Top-Teams wie Erfurt und Cottbus ein schwacher Wert. In den vergangenen vier Spielen gelangen nur noch drei Tore, der letzte Sieg liegt sieben Wochen zurück (2:0, am 10. Spieltag in Meuselwitz). "Mit dieser Serie sind wir natürlich nicht zufrieden", sagt Duda. Er fügt aber hinzu: "Wir spielen trotz allem eine bemerkenswerte Hinrunde."

Damit hatten zu Saisonbeginn die wenigsten gerechnet. Schließlich musste der BAK im Sommer 19 Abgänge verkraften, das Durchschnittsalter des Teams liegt bei 22, 4 Jahren. Dazu wurde der Etat gedrittelt. "Vor der Saison hätte ich diese Platzierung unterschrieben", sagt deshalb Präsident Ebubekir Han. "Wir haben noch alles in der eigenen Hand und wollen auf einem der ersten drei Plätze bleiben," so der Vereinsboss weiter. Die aktuelle Negativserie habe aber auch er "so nicht erwartet."

Bis zur Winterpause haben die Rot-Weißen noch zwei Gelegenheiten, die Trendwende zu schaffen. Mit dem Heimspiel gegen Viktoria Berlin und der Auswärtspartie im Mommsenstadion bei Tennis Borussia stehen zwei Berliner Duelle an. Wenn es die Witterung zulässt.