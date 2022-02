Hinten rettet Linde, vorne trifft Hrgota

Mit Schweden in Fürth verbinden in der Region nicht wenige das große Möbelhaus einer bekannten Kette unweit des Ronhofs. Am Samstag dominierte die skandinavische Nation auf dem Rasen. Beim 2:1 gegen Hertha BSC traf vorne Branimir Hrgota doppelt, hinten strahlte Andreas Linde bei seinem Debüt im Tor Sicherheit und Ruhe aus.

Kapitän Hrgota erzielte in der ersten Minute das früheste Bundesligator der Fürther Vereinsgeschichte. Er löste Nikola Djurdjic ab, der am 31. März 2013 beim 2:3 gegen Eintracht Frankfurt in der zweiten Minute gejubelt hatte.

Per Handelfmeter erhöhte Hrgota später mit seinem siebten Saisontreffer auf 2:0, damit ist er nun alleiniger Rekordtorschütze des Kleeblatts in der Bundesliga. "Branimir ist ein unheimlich wichtiger Spieler für uns, er war der entscheidende Faktor beim Aufstieg", lobte Trainer Stefan Leitl und erinnerte dabei auch an den schwierigen Saisonstart: "Er war immer der Kapitän der Mannschaft und ist immer vorangegangen." Hrgota schaffte übrigens zum dritten Mal mindestens zwei Tore in einem Bundesligaspiel, auch im Trikot von Borussia Mönchengladbach - sogar ein Dreierpack - und von Eintracht Frankfurt war ihm dies bereits gelungen.

Landsmann Linde feierte eine Premiere, er stand zum ersten Mal im Tor und machte seine Sache ordentlich, insbesondere bei einem Belfodil-Schuss in der 13. Minute. Leitl attestierte dem 28-Jährigen ein gelungenes Debüt, wünscht sich allenfalls noch mehr Präsenz bei Standardsituationen.

Linde selbst war zufrieden: "Ich kann insgesamt glücklich sein und habe mich von der ersten Sekunde an gut gefühlt." Er habe viel und gut kommuniziert, auf Englisch, insgesamt sei er ein ziemlich ruhiger Typ: "Nervös würde ich nicht sagen, ich habe ein bisschen positiven Druck gespürt", schilderte Linde die Zeit bis zum Anpfiff. Mit dieser Leistung rechtfertigte er Leitls Vertrauen. Die nächste Bewährungsprobe wartet am kommenden Sonntag in der Allianz-Arena beim FC Bayern.