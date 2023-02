"Hinten kompromisslos, vorne kaltschnäuzig" - Glöckner sieht keine Krise

Nach dem ergebnistechnisch verkorksten Start ins neue Jahr ist Hansa Rostock nun bei der Arminia in Bielefeld gefragt. Ersatzgeschwächt.

0:2-Niederlage in Heidenheim, 0:2-Niederlage gegen den Hamburger SV - der FC Hansa Rostock wartet 2023 noch auf das erste Tor und den ersten Zähler, ist auf Tabellenrang zwölf zurückgefallen und hat nur noch drei Punkte Abstand zum Schlusslicht 1. FC Magdeburg.

Krisenstimmung auf der Kogge? Nicht, wenn es nach Chefcoach Patrick Glöckner geht. "Wenn wir die Leistung der letzten Spiele bestätigen können, mit etwas mehr Glück im Abschluss, ziehen wir die Ergebnisse auf unsere Seite. Ich spüre keinen Druck. Ungeduld kommt erst, wenn man nicht konkurrenzfähig ist", sagt der 46-Jährige, der im November vergangenen Jahres in Rostock anheuerte.

Wider die Abschlussschwäche

In der Tat: Gegen Aufstiegsaspirant HSV spielte Hansa ordentlich mit. Die Ostseestädter versäumten es aber einmal mehr, die wenigen sich bietenden Möglichkeiten zu nutzen. Gleich nach drei Minuten hätte John Verhoek den Ball ins HSV-Gehäuse jagen können, setzte ihn aber über den Kasten. Zudem wurde ein Treffer des Angreifers wegen Abseits aberkannt.

"Wir waren in den letzten beiden Spielen nicht chancenlos. Wir schauen auch auf die Art und Weise, wie wir spielen, damit waren wir zufrieden", sagt Glöckner. "Wir wissen, was wir können. Ich bin überzeugt, dass die Ergebnisse in die richtige Richtung laufen werden."

Die Rostocker tun sich in dieser Saison schwer mit dem Toreschießen. "Wir müssen konsequenter vor dem Tor werden", betont Verhoek und nimmt sich damit auch selbst in die Pflicht. In der vorherigen Spielzeit glänzte der Niederländer noch mit 17 Treffern. In der aktuellen Saison hat er erst einmal eingenetzt.

Roßbach und Schumacher fehlen gesperrt

"Hinten kompromisslos und mit Klarheit spielen, vorne Kaltschnäuzigkeit: Das brauchen wir", fordert Glöckner, der am Freitag in Bielefeld (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) auf die beiden gesperrten Damian Roßbach und Kevin Schumacher verzichten muss. Aber auch das ficht den Coach nicht an: "Ich habe ein gutes Gefühl, dass die Jungs, die nachrücken können, die Mannschaft auch tragen."