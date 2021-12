Hinrunden-Ende für Mehmedi - Casteels-Entscheidung fällt am Freitag

Die Entscheidung, ob Koen Casteels schon in Mainz ins Tor des VfL Wolfsburg zurückkehrt, fällt am Freitag. Admir Mehmedi fällt länger aus.

Es geht Schritt für Schritt voran. Doch ob Koen Casteels den Wettlauf mit der Zeit gewinnt, entscheidet sich erst nach dem Abschlusstraining am morgigen Freitag. Seit wenigen Tagen ist der Torwart raus aus der Corona-Quarantäne, was jedoch nicht gleichbedeutend damit ist, dass der Belgier am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) direkt wieder zwischen die VfL-Pfosten rückt. "Es geht ihm gut", sagt Florian Kohfeldt zwar, "aber er hat auch ein paar Tage gelegen." Die endgültige Entscheidung also, so der Trainer, "ob er spielt oder nicht, werden wir morgen im Abschlusstraining treffen".

Am Donnerstag habe Casteels die Trainingsintensität gesteigert, am Freitag soll der 29-Jährige dann wieder mit der Mannschaft üben. Und kann dann schon einen Tag später in Mainz 90 Bundesligaminuten absolvieren? "Wir haben keinen Druck", betont Kohfeldt. "Wir würden uns sehr freuen, wenn er wieder spielen kann. Mit Pavao Pervan haben wir aber einen sehr guten Vertreter."

In Mainz definitiv nicht dabei sein wird Admir Mehmedi, dessen fast schon unendliche Verletzungsgeschichte in dieser Saison weitergeht. "Es ist wieder eine muskuläre Geschichte", berichtet der Trainer, "er steht bis zur Winterpause nicht zur Verfügung." Was auch die mögliche Zukunftsplanung des Schweizers, der in dieser Saison auf zwei Pflichtspieleinsätze als Einwechselspieler kommt, erschweren dürfte.

Ein denkbarer Abschied im Januar wird mit jeder weiteren Verletzung unwahrscheinlicher. "Es ist keine Tendenz zu erkennen, dass Admir den Klub im Winter verlässt", sagt Sportdirektor Marcel Schäfer. Im Sommer dürfte dies dann anders aussehen. Der Vertrag des 30-Jährigen endet, Mehmedi wird den VfL dann aller Voraussicht nach verlassen.