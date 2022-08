Schock für den FSV Zwickau: Neuzugang Noel Eichinger verletzt sich im Training schwer am rechten Fuß.

Wie der Verein am Freitagnachmittag bestätigte, hat sich Neuzugang Eichinger den rechten Mittelfußknochen gebrochen und soll am Sonntag operiert werden. Ein Comeback in der Hinrunde schließt der FSV aus.

Der Stürmer wechselte erst diesen Sommer von Wormatia Worms zum Drittligisten und wurde bisher in jedem Spiel eingewechselt. Am ersten Spieltag gelang dem 21-Jährigen gegen den Halleschen FC sein Debüttor. Er sicherte damit den Schwänen drei Punkte.