Hinrunden-Asse: Nur vier Teams blieben unbesiegt

Saison 2009/10: Bayer Leverkusen (9 Siege/8 Remis)

Knapp vor Schalke gewann Leverkusen dank Doppeltorschütze Toni Kroos mit einem 3:2 gegen Gladbach in der Saison 2009/10 die Herbstmeisterschaft. In der Rückrunde lief es nicht mehr so glatt und so stand nur Platz 4 zu Buche. imago sportfotodienst