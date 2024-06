Hindernisläuferin Gesa Krause nach Babypause EM-Zweite

Sechs Jahre nach ihrem EM-Titel von Berlin ist Gesa Krause wieder auf dem Treppchen bei Europameisterschaften. In Rom läuft sie nach ihrer Babypause zu Silber.

Gesa Felicitas Krause hat bei den Leichtathletik-Europameisterschaften Silber gewonnen. Die 31-Jährige musste sich bei den ersten internationalen Titelkämpfen nach ihrer Babypause am Sonntagabend in Rom über 3000 Meter Hindernis nur Alice Finot geschlagen geben. Die Französin siegte in 9:16,22 Minuten und europäischer Jahresbestzeit vor Krause, die nach 9:18,06 Minuten ins Ziel kam. Dritte wurde die Britin Elizabeth Bird (9:18,39).

"Eine Silbermedaille fehlte in meiner Sammlung noch. Mit meiner Vorgeschichte ist das wie ein Sieg für mich, auch wenn Gold heute nah war. Es ist das schönste Jahr meines Lebens gewesen, und jetzt bin stolz, wie ich gelaufen bin", sagte Krause am ARD-Mikrofon.

Dass mit Krause zu rechnen ist, war schon vor der Europameisterschaft absehbar gewesen. Bei ihrem ersten großen Wettkampf nach der Geburt von Tochter Lola im Vorjahr knackte die zweimalige WM-Dritte gleich die Norm für die Olympischen Sommerspiele in Paris - ihr übergeordnetes Ziel in diesem Jahr.

Nach den Titeln von 2018 und 2022 durfte die Triererin Krause nach der Babypause auch mit Silber zufrieden sein. Die EM-Zweite Lea Meyer (Leverkusen) wurde Neunte. U-23-Europameisterin Olivia Gürth (Trier) belegte Rang elf. Alle drei deutschen Läuferinnen haben bereits die Olympia-Norm geschafft.

Es ist nach den Bronzemedaillen von Amanal Petros (Halbmarathon) und Yemisi Ogunleye (Kugelstoßen) die dritte deutsche Einzelmedaille bei der Europameisterschaft. Zudem holten am Sonntagvormittag die Halbmarathon-Teams Silber (Frauen) und Bronze (Männer).