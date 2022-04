Hincapie: Sprachlos, aber ein Leader

Er kam im Sommer erst zwei Wochen vor Transferschluss - und lieferte sofort. Piero Hincapie, 20-jähriger Abwehrspieler aus Ecuador, überrascht mit seinen fehlenden Anpassungsproblemen auch seinen Trainer.

Seine Bilanz liest sich wie die eines Routiniers. In nur einem seiner 30 Pflichtspieleinsätze für Bayer 04 in dieser Saison war Piero Hincapie nicht auf der Höhe. Bei der 0:2-Niederlage gegen den VfL Wolfsburg am 10. Spieltag erwischte der ecuadorianische Nationalspieler wie fast all seine Teamkollegen einen schwarzen Tag und kassierte die kicker-Note 5,5. Aber sonst?

Ja, sonst liefert der Abwehrspieler, der sowohl im Zentrum als auch auf der linken Seite spielen kann, mit der Verlässlichkeit eines Schweizer Uhrwerks seine Leistungen ab. In 19 benoteten Ligaspielen kommt er auf eine Durchschnittsnote von 3,26 und wurde bis auf das Wolfsburg-Spiel nie schlechter als mit einer 4,0 beurteilt. Gleiches gilt für fünf bewertete Europa-League-Einsätze (Notenschnitt 3,1).

Dass ein Südamerikaner nach Europa kommt und dem Druck und dieser Intensität direkt standhält ... Gerardo Seoane

"Wir sind positiv überrascht, wie er es bis jetzt gemacht hat - national wie international", urteilt Gerardo Seoane, den weniger die Leistung des Akteurs wundert, sondern die nicht benötigte Anlaufzeit des Talents. Denn: "Vom Potenzial her wussten wir, dass er in der Bundesliga gut spielen wird. Aber dass ein Südamerikaner nach Europa kommt und dem Druck und dieser Intensität direkt standhält", das hatte Seoane so nicht erwartet.

Selbst die aufgrund des späten Transfers verpasste Vorbereitung war kein Hindernis. Weil Hincapie, der für 6,4 Millionen Euro von CA Talleres aus Cordoba kam, die Fähigkeit besitzt, sich rasend schnell zu adaptieren. "Bei ihm hat man immer das Gefühl: Die Hürde ist so hoch, jetzt springt er drüber. Dann ist sie noch etwas höher und er springt wieder drüber. Er passt sich sehr schnell an", urteilt sein Trainer.

Zurückhaltend in der Kabine - "Fußallsprache auf dem Platz"

Mit seinen Leistungen und seiner Mentalität hat Hincapie schon erste Führungsaufgaben übernommen, obwohl ihm die verbalen Mittel dazu fehlen. Als Leader tritt er trotz der Sprachbarriere auf. "Weniger in der Kabine - er spricht kein Englisch und kein Deutsch, das ist schwierig - aber auf dem Platz kommuniziert er schon in der Fußallsprache", beschreibt es Seoane.

Ein Verteidiger "von Natur aus"

Hincapie, ein starker Zweikämpfer mit großer Ruhe am Ball und gutem Passspiel, sei ein Vollblut-Abwehrspieler. "Er ist einfach ein Verteidiger von Natur aus, verteidigt einfach gerne und schaut, dass auch die anderen verteidigen. Da übernimmt er schon eine Führungsrolle. In der Kabine ist das ein bisschen schwieriger."

Dort kann er außer mit der Fraktion der Südamerikaner nur mit dem portugiesisch sprechenden Edmond Tapsoba und Jonathan Tah mit seinem Spanisch kommunizieren. "Manchmal", sagt Seoane, "hat er noch Schwierigkeiten sich auszudrücken."

Rein verbal. Auf dem Platz ist Hincapie, der sich mit Ecuador als Stammspieler für die WM in Katar qualifizierte, alles andere als sprachlos.