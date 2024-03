"Hin und wieder höre ich von meiner Mutter, dass ich mehr lachen solle"

Im europäischen Fußball gilt der 20-jährige Xavier Quentin Shay Simons, kurz Xavi, derzeit als eine der heißesten Aktien. Für sein Alter ist der Leihspieler von Paris St. Germain bereits enorm reif und abgeklärt - auch in seinen Aussagen im kicker-Interview.

Sammelte am Samstag in Bochum seine Bundesliga-Assists Nummer zehn und elf: Xavi. IMAGO/Treese

Auf dem Platz ist der Niederländer ein von jugendlichem Elan getriebener Wirbelwind. Im Gespräch mit dem kicker weiß Xavi aber ebenfalls mit klaren Aussagen zu überzeugen. Obwohl erst am Anfang einer verheißungsvollen Profikarriere, hat er schließlich schon viel zu erzählen. Im ersten großen Interview mit einem deutschsprachigen Medium erklärt Leipzigs Offensiv-Star in der Montagsausgabe des kicker, warum er trotz des 0:1 aus dem Hinspiel noch immer an ein Weiterkommen an diesem Mittwoch gegen Real Madrid glaubt - auch im Estadio Bernabeu.

Vor zwei Jahren bestritt Xavi mit seinem Stammverein Paris Saint-Germain schon einmal ein Champions-League-Achtelfinale im Bernabeu. Damals stand er allerdings nur im Kader, nicht auf dem Platz. "Ich erinnere mich, dass es ein wirklich großes Spiel war. Wir sind mit einem 1:0 aus dem Hinspiel angereist, gingen dann sogar in Führung. Doch dann kam Real zurück und drehte mit drei Toren das Spiel." Dieses Mal hofft der Lockenkopf auf einen anderen Ausgang. "Ich glaube an unser Team. Wir müssen raus auf den Platz und es auch genießen, in dem Stadion zu spielen. Allen", so Xavi, "die uns schon abgeschrieben haben, entgegne ich: Nichts ist unmöglich."

Meine einzige Option ist, zu gewinnen. Xavi

Der 20-Jährige steht für einen dynamischen, durchaus eleganten Fußball. Acht Tore und 13 Assists stehen für ihn in 33 Pflichtspielen für die Sachsen aktuell zu Buche, ein ums andere Mal verzaubert er dabei die Bundesliga. Dabei ist er durchaus auch pragmatisch veranlagt: "Erstens genieße und liebe ich das Spiel, seit ich ein kleines Kind bin. Und zweitens ist meine einzige Option, zu gewinnen. Ich sehe keinen Sinn darin, auf den Platz zu gehen und dann zu denken: Okay, vielleicht spielen wir unentschieden. Für mich geht es immer um den Sieg."

Dass seine Körpersprache dabei häufig nicht nach Spaß und Genuss, sondern eher nach Arbeit und Druck aussieht, will Xavi nicht abstreiten: "Ja, so seht ihr das, das sagt auch meine Familie manchmal", lacht er. "Wenn ich zu Hause bin, höre ich hin und wieder von meiner Mutter, dass ich ein bisschen mehr lachen solle. Vielleicht stimmt das, ich bin halt so auf das Spiel und auf das Gewinnen konzentriert. Aber Sie dürfen mir glauben, dass ich jeden Moment auf dem Platz noch immer so genieße wie damals, als ich als kleiner Junge mit den anderen Kindern gespielt habe."

Neymar hat sich sehr um mich gekümmert. Das war etwas Großes für mich, und ich bin ihm für immer dankbar. Xavi

Schon als Teenager war Xavi ein Internetstar. Mit 14 hatte er bereits eine Million Follower bei Instagram, heute sind es 5,8 Millionen. Der Rummel um seine Person ist immens. "Ich habe das nicht forciert, ich habe einfach immer nur Fußball gespielt", versichert Xavi. "Und ich denke, dass zu dieser Zeit der Boom der sozialen Medien gerade erst begonnen hatte. Ich habe wie jeder andere auch bei Instagram Fotos gepostet und sonst nichts anderes gemacht als mein ganzes Leben lang zuvor. Aber ja, dann spielst du Turniere, die Leute sehen dich im Fernsehen, du gewinnst das Turnier, wirst vielleicht sogar als bester Spieler ausgezeichnet. So fing es an, dass die Leute mir folgten. Aber ich habe mich nie verändert, bin und bleibe derselbe."

Zuletzt war Xavi in seine Heimat zur PSV Eindhoven ausgeliehen, noch immer gehört er aber PSG, wo er einen Vertrag bis 2027 besitzt. Bei den Franzosen kam er mit 17 in die erste Mannschaft, zu erfahrenen Spielern wie Lionel Messi, Sergio Ramos - und Neymar. Den Brasilianer sieht er als sein Idol und seinen Mentor: "Er kannte mich ja schon aus Barcelona, und er hat sich sehr um mich gekümmert. Das war etwas Großes für mich, und ich bin ihm für immer dankbar."

Im großen Interview der kicker-Montagsausgabe (ab Sonntagabend, 22 Uhr, auch digital abrufbar als eMagazine) äußert sich Xavi über sein Verhältnis zu RB-Coach Marco Rose und den Leipziger Spielstil, gibt Einblicke in seine Kindheit und die Zeit in Barcas Jugend-Akademie La Masia - und erklärt, wie es zu seinem Namen Xavi kam, was er mit der Elftal bei der EM in Deutschland erreichen will und wie sein Karriereplan aussieht.