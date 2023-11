Hin- und Rückspiel binnen fünf Tagen: Mainzer Youth-League-Termine stehen

Der Mainzer Traum von einer Teilnahme an den Youth-League-Play-offs lebt. Nun wissen die FSV-Talente auch, wann die beiden Duelle mit Dinamo Minsk steigen.

Während mit Bayern München (aktuell Zweiter der Gruppe A), Union Berlin (aktuell Dritter der Gruppe C), Borussia Dortmund (aktuell Zweiter der Gruppe F) und RB Leipzig (aktuell Zweiter der Gruppe G) gerade vier Mannschaften versuchen, sich über die Gruppenphase für die K.-o.-Runde der Youth League zu qualifizieren, geht der FSV Mainz 05 den Meisterweg.

Und weil die ambitionierte Mannschaft von Trainer Benjamin Hoffmann die erste Hürde NK Maribor (2:0 und 1:1) erfolgreich nahm, warten Ende November und Anfang Dezember die letzten beiden Schritte vor einer Teilnahme an den Play-offs, über die der Weg sogar ins Achtelfinale führen würde.

Davor gilt es aber, den Kontrahenten aus Minsk aus dem Weg zu räumen. Die UEFA hat das Hinspiel für den 29. November um 18.30 Uhr (LIVE! bei kicker) angesetzt, schon ab Donnerstag können Fans Tickets für diese Partie käuflich erwerben - mit Sitzplätzen ab fünf Euro auf der Haupttribüne im altehrwürdigen Bruchwegstadion.

Hoffenheim-Spiel verlegt

Und da die Belarussen nicht im eigenen Land antreten dürfen, steigt auch das Rückspiel am Mainzer Bruchweg. Von den ursprünglichen Terminen am 8. und 12. November ist man aber abgewichen. Das Rückspiel, das am 3. Dezember um 13 Uhr steigen soll, ist die letzte Partie in der zweiten Runde des Meisterwegs.

Weitere organisatorische Informationen zu beiden Spielen wollen die Mainzer in Kürze bekanntgeben. Fest steht: Aufgrund der internationalen Verpflichtungen der Rheinhessen wird die ebenfalls für den 3. Dezember angesetzte Partie in der A-Junioren-Bundesliga beim aktuellen Spitzenreiter TSG 1899 Hoffenheim auf den 6. Dezember (18.30 Uhr) verlegt. In der Staffel Süd/Südwest sind die Mainzer mit 18 Punkten aus neun Spielen derzeit Dritter.