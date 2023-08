Hin und her bei der Hertha: Zwickau verliert Sieben-Tore-Spektakel - Meuselwitz trotzt dem BFC

Liga-Mitfavorit VSG Altglienicke gewann auch dank eines Neuzugangs klar beim FSV Luckenwalde, während der BFC Dynamo so seine Probleme mit dem ZFC Meuselwitz hatte. Äußerst unterhaltsam präsentierte sich das Geschehen zwischen Hertha BSC II und dem FSV Zwickau.

Keine Tore bei der Viktoria

Keinen Sieger gab es am Dienstagabend im Berliner Derby zwischen der Viktoria und dem BAK zu sehen. 0:0 endete das Geschehen vor rund 500 Zuschauern. Es war ein entsprechend höhepunktarmes Spiel, in dem sich die Gäste nach der 0:6-Klatsche zum Auftakt auf die Defensive konzentrierten. Tatsächlich stand der BAK hinten stabil und ließ gegen die Viktoria, die freilich mehr Ballbesitz hatte, wenig zu. Offensiv aber konnten die Gäste ebenfalls kaum Gefahr erzeugen, hätten kurz vor dem Ende aber beinahe dennoch jubeln können: Der Ball aber landete nur an der Latte.

Zwickau mit Moral, aber ohne Punkte

Ein absolutes Highlightspiel lieferten sich hingegen die U 23 der Berliner Hertha und der FSV Zwickau, bei dem die Heimelf mit 4:3 das bessere Ende für sich hatte. Die Hertha erwischte schon einen Traumstart, Profileihgabe Christensen konnte einen von Keeper Leneis nach vorne abgewehrten Ball gleich mal zum 1:0 einköpfen (2.). Im Anschluss hatte die Heimelf die Kontrolle, verlagerte das Geschehen fast andauernd in die Zwickauer Hälfte. Folgerichtig fiel so auch das 2:0, bei dem Covic eine Eitschberger-Hereingabe verwertete (35.). Die Gäste standen nun unter Druck und änderten ihr Spiel, hatten kurz vor der Pause nach einem Konter durch Albert ihre erste Chance. Wenig später gelang dann tatsächlich der Anschluss, als Herrmann nach einer Flanke aus kurzer Distanz etwas schmeichelhaft auf 1:2 stellen konnte (38.). Doch der FSV schaffte es, den Schwung der Schlussphase auch über die Pause zu retten und glich kurz nach selbiger aus: Albert eroberte einen Ball, setzte Herrmann in Szene, der seinen Doppelpack zum 2:2 schnürte (53.). Das aber wollte die kleine Hertha nun nicht auf sich sitzen lassen: Christensen platzierte erst einen Ball an die Latte, dann setzte sich Scherhant im Strafraum durch und brachte die Heimelf aus der Drehung wieder mit 3:2 in Führung (60.). Weil der Profinachwuchs in Folge die Vorentscheidung verpasste, kam Zwickau erneut zurück: Nach einem Freistoß war der zuvor eingewechselte Dobruna zur Stelle und traf per Kopf zum 3:3 (78.). Doch es war noch nicht das letzte Wort in einer packenden Partie: Der starke Christensen avancierte für die Berliner zum Matchwinner, als er mit seinem Treffer ins lange Eck den 4:3-Endstand besorgte (88.). Denn der finale Sturm der Zwickauer führte nicht mehr zum Erfolg.

Gogia und Cigerci doppelt: VSG siegt

Ihren zweiten Saisonsieg feierte beim 4:1 über den FSV Luckenwalde die VSG Altglienicke. Es war es ein intensives Duell beider Teams. Für Luckenwalde hatte zunächst Winter die Führungschance, dann aber gingen die Gäste mit ihrer ersten richtigen Gelegenheit in Führung: Cigerci markierte das 1:0 (27.). Und wenig später besorgte Gogia auch schon das 2:0 für die effizienten Berliner (35.). Doch der FSV wollte sich noch nicht geschlagen geben, kam in der zweiten Hälfte durch Winter auf 1:2 ran (62.). Nun wackelten die Gäste kurz, aber zehn Minuten später war es erneut Neuzugang Gogia, der mit seinem dritten Treffer im zweiten Spiel den alten Abstand herstellte - 3:1 für die VSG (74.). Die endgültige Entscheidung besorgte Cigerci - auch für ihn ein Dopeplpack - mit dem 4:1 acht Minuten vor dem Ende.

Meuselwitz trotzt dem BFC

Mit einem 1:1 gegen tapfere Meuselwitzer musste sich der BFC Dynamo am Dienstag begnügen. Tempo war von Beginn an in der Partie, die Gäste aber hielten das Geschehen offen. Chancen gab es in der Anfangsphase zunächst keine, erst nach rund 15 Minuten näherten sich beide Teams den Toren an. Mitte der Hälfte übernahm mehr und mehr die Heimelf das Kommando, die kurz vor der Pause durch Dadashov auch gefährlich in Erscheinung trat. Doch der erste Treffer fiel gleich darauf auf der anderen Seite: Eine Energieleistung von Bock brachte im Strafraum Hansch in Position, der das etwas überraschende 1:0 für den ZFC besorgte (42.). In Durchgang zwei blieb es ein offenes Geschehen, dann drückte der BFC zunehmend auf den Ausgleich, der auch fallen sollte: Eder köpfte eine Ecke zum 1:1 ins Netz (64.). Nun hatte die Heimelf kurz das Momentum auf ihrer Seite, die Führung allerdings gelang nicht. Der ZFC wurde wieder stärker, schnupperte seinerseits am zweiten Treffer: Jacobi vergab zweimal aussichtsreich, bei den Berlinern stand Keeper Bätge sicher. In wilden Schlussminuten fiel so kein Treffer mehr.