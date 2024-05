Hilßner verkündet Abgang von Chemie Leipzig

Marcel Hilßner wird kommende Saison nicht mehr für Chemie Leipzig auflaufen. Das verkündete der 29-jährige Offensivspieler in einer Videobotschaft. Hilßner kam zu Saisonbeginn aus England von Coventry City und schoss für die Chemiker 2 Tore in 28 Regionalliga-Einsätzen. In besagtem Video räumte Hilßner ein, dass er nach dem zweiten Kreuzbandriss in seiner Karriere nicht mehr auf das von ihm gewünschte Niveau gekommen sei. Den Bezug zum Fußball wolle sich der frühere deutsche U-Nationalspieler, der auch Einsatzminuten in Bundesliga und 2. Bundesliga in seiner Vita stehen hat, aber erhalten.