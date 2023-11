Hill erklärt entscheidenden Fehler - und sieht "neue Rivalität im Football"

Ausgerechnet gegen sein Ex-Team unterlief Tyreek Hill in Frankfurt ein entscheidender Fehler. Nach seiner Einschätzung aber einer, den er anderer Stelle wieder ausbügeln kann.

Als Tyreek Hill die zwei Stufen des kleinen Podests im Frankfurter Presseraum hinunterstieg, stöhnte er. Genau so, wie jemand stöhnt, der sich am Ende eines langen Tages auf die Couch fallen lässt. Auch der beste Wide Receiver der NFL, einer der schnellsten Menschen des Planeten, ist also irgendwie menschlich. Ein weiteres Indiz für diesen Fakt hatte Hill schon zuvor auf dem Rasen geliefert.

Ende des zweiten Viertels, die Dolphins hatten ihre Offense gerade zumindest ein wenig ins Rollen bekommen, schlug Chiefs-Cornerback Trent McDuffie dem Dolphins-Receiver den Ball nach dem Catch aus der Hand - der erst fünfte Fumble in Hills NFL-Karriere (seit 2016). Einen geistesgegenwärtigen Lateral von Safety Mike Edwards auf Bryan Cook und einen starken Touchdown-Return später hieß es 21:0 für Kansas City - ein Loch, das sich in der zweiten Hälfte als einen Tick zu tief für die Dolphins herausstellte.

"Sie haben Two-Man-Coverage gespielt und einer von ihnen wurde nicht geblockt", erklärte er den Spielzug, der im Deutsche-Bank-Park zu einer Stimmungsexplosion der viel Tausend anwesenden Chiefs-Fans geführt hatte. "Er kam frei durch, direkt als ich den Ball gefangen habe und ich hatte nicht mal die Chance, noch einen Move zu machen. Sie haben es aber auch gut gemacht."

Sie, das war in dem Fall ausgerechnet sein Ex-Team. Schließlich hatte Hill von 2016 bis 2022 für Kansas City gespielt und mit den Chiefs 2020 den Super Bowl gewonnen. Das Duell in Frankfurt war nun das erste Spiel gegen den alten Arbeitgeber. "Das war schön, ich hatte viel Spaß heute", gab er auf der Pressekonferenz zu Protokoll. "Und darum geht es doch im Football. Es war ein guter Tag, um Football mal an einem anderen Ort zu spielen. Ich habe es richtig genossen."

Und das, obwohl ihm das Ex-Team das Leben wirklich schwer gemacht hatte. Erst zum zweiten Mal in der laufenden Saison blieb er ohne Touchdown, seine 62 Receiving Yards unterbot er 2023 nur zweimal. Dabei hatte er noch in der Vorwoche einen Rekord aufgestellt, als er als erster Spieler der NFL-Geschichte bereits im achten Saisonspiel die magische 1000-Yard-Marke übersprungen hatte. In Frankfurt litt er unter der engen Chiefs-Coverage - und konnte nicht alle in seine Richtung geworfenen Bälle festhalten.

Insgesamt habe ich ziemlich gut gespielt. Tyreek Hill

"Insgesamt habe ich ziemlich gut gespielt", befand Hill dennoch. "Einige Würfe gingen in sehr enge Fenster und die Jungs (von Kansas City; Anm. d. Red.) haben es gut verstanden, es mir den ganzen Tag lang schwer zu machen. Sie hatten einen guten Plan, uns direkt an der Line of Scrimmage auszubremsen." Dennoch übte er auch laute Selbstkritik: "Sie haben mich hierhergeholt, damit ich in diesen Spielen Plays mache ... Aber als Receiver denke ich nie daran, wie viele Drops ich in einem Spiel habe, ich denke immer an den nächsten Spielzug. Dadurch bin ich der geworden, der ich heute bin. Ich muss daraus lernen und einen anderen Weg finden, um mich freizulaufen."

Vielleicht ergibt sich für Hill ja noch in dieser Saison die Möglichkeit, gegen sein Ex-Team Wiedergutmachung zu betreiben. Sowohl die Dolphins als auch die Chiefs sind heiße Play-off-Anwärter, die sich in der AFC-Postseason noch einmal begegnen könnten. Hill zumindest war der Meinung, dass Chiefs gegen Dolphins "die neue Rivalität im Football" sei - also wie die 49ers und die Cowboys in den 90ern oder die Colts und die Patriots in den 2000ern. Wenn es tatsächlich so kommen sollte, werden die Geschichten um ihn jedenfalls nicht weniger.