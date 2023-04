Hilfe für Waldschmidt, aber: Winds Panenka zur falschen Zeit

Der Knoten ist geplatzt beim VfL Wolfsburg, das 5:1 beim VfL Bochum beendete vorerst die offensiven Sorgen. Jedoch: Stürmer Jonas Wind nutzte den Torreigen nicht für sein persönlich dringend benötigtes Erfolgserlebnis.

Sein letztes Tor liegt schon eine Weile zurück. Am 24. Januar, also vor einem Vierteljahr war es, da traf Jonas Wind beim Wolfsburger 5:0-Triumph bei Hertha BSC und krönte seine überragende Woche nach seinem vorausgegangenen Doppelpack gegen den SC Freiburg (6:0). Seither aber herrscht die große Flaute. Mehr noch: Der Däne verlor auch noch völlig seine Form. Die Chance, in Bochum nun auch für eine persönliche Wende zu sorgen, vergab Wind fahrlässig - indem er einen Strafstoß im Panenka-Stil an die Latte lupfte.

Laute Vorwürfe gab es anschließend nicht für den 24-Jährigen, intern aber war die Verärgerung bzw. Verwunderung durchaus vorhanden über die Nachlässigkeit des Angreifers, der bei vier Saisontoren stehen blieb. Zumal Wind die große Chance vergab, sich als neuer Elferschütze des VfL zu etablieren. Denn: Der eigentlich für diesen Job vorgesehene Maximilian Arnold hatte zuletzt bereits doppelt verschossen (auf Schalke und gegen Augsburg), nun durfte Wind ran. Und lupfte den Ball zu lässig an die Latte.

Nebenbei: Nur viermal in seiner Bundesligageschichte vergab der VfL häufiger aus elf Metern. 2017/18 wurden fünf (von sechs) verballert, 2010/11 vier (von vier) und 1997/98 vier (von sieben). Ob Wind sich beim nächsten Strafstoß noch einmal versuchen darf? Fraglich.

Vergebener Strafstoß bringt Wind ersten Assist in der Saison ein

Immerhin hatte seine vergebene Großchance noch etwas Gutes. Luca Waldschmidt nutzte im Gegensatz zu ihm die Gunst der Stunde, reagierte hellwach und köpfte den Abpraller zum 5:1-Endstand ins Bochumer Tor. Der Wolfsburger Dauerreservist, der mit einem Wechsel im Sommer liebäugelt, erzielte seinen dritten Saisontreffer. Auf Vorlage von - Jonas Wind. Dessen vergebener Strafstoß ihm immerhin den ersten Assist dieser Spielzeit einbrachte.