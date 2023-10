Hildmanns Veränderungen greifen: Batmaz belohnt Münster

Auf das schmeichelhafte Remis in Duisburg reagierte Münsters Trainer Sascha Hildmann mit einigen Umstellungen. Die erwiesen sich beim 4:0-Erfolg gegen Aue als richtig - und zwar nicht nur dank eines Dreierpackers.

Sorgte in Münster mit seinem Dreierpack für einen kleinen Befreiungsschlag: Malik Batmaz. IMAGO/Picture Point

"Eigene Fehler, Langsamkeit und Behäbigkeit" machte Preußen Münsters Trainer Sascha Hildmann noch am Wochenende bei seiner Mannschaft beim 0:0 in Duisburg aus, als Torhüter Maximilian Schulze Niehues seinem Team einen Punkt rettete. Eine deutliche Leistungssteigerung erhoffte sich Hildmann gegen Erzgebirge Aue. Und mit dem starken Schulze Niehues im Rücken, der am Mittwochabend nur selten eingreifen brauchte, lieferte seine Mannschaft - weil die Umstellungen des Trainers griffen, und Malik Batmaz den Lohn für seine Arbeit einfuhr.

Nicht nur Dreierpacker Batmaz: Auch Debütant Ter Horst überzeugt

Ganze fünf Veränderungen nahm Hildmann im Vergleich zum Samstag vor - und bewies damit ein glückliches Händchen: Daniel Kankam Kyerewaa beorderte er von der rechten Schiene ins Zentrum, der 21-Jährige dankte es mit seinem wuchtigen Führungstreffer. Das 2:0 legte sein Ersatz auf der rechten Außenbahn, der ebenfalls 21-jährige nimmermüde Drittliga-Debütant Jano Ter Horst, mustergültig für den Mann des Tages auf: Torjäger Batmaz, ebenfalls neu in der ersten Elf.

Binnen 35 Minuten schnürte der Stürmer einen Dreierpack und fertigte die Gäste aus Sachsen damit beinahe im Alleingang ab. "Ich bin glücklich, dass ich heute drei Tore schießen durfte, aber keiner steht über der Mannschaft", gab sich der Deutsch-Türke nach Spielende am "MagentaSport"-Mikrofon zurückhaltend und verwies auf das Ansinnen seiner Münsteraner, die richtigen Lehren aus dem Duisburg-Spiel zu ziehen. "Ich glaube, das ist uns gut gelungen."

Hildmann: "Wir wollten Aue gar nicht erst ins Spiel reinkommen lassen"

Sein Trainer freute sich derweil, dass der umtriebige Stürmer gegen die Veilchen die Früchte seiner Arbeit erntete: "Wenn du drei Tore schießt, hast du dich schon sehr belohnt. Er betreibt immer einen enormen Aufwand, ich freue mich sehr, dass es heute geklappt hat", lobte Hildmann, der seine viele Rotationen nicht nur auf die Leistung vom Wochenende, sondern auch auf die zweite englische Woche in Folge für den Aufsteiger zurückführen wollte.

In der Vorwoche gastierte noch der FC Bayern an der Hammer Straße. Wie damals lautete auch am Mittwoch das Endergebnis 4:0, diesmal jedoch für die Heimmannschaft: "Die Jungs haben es echt gut gemacht. Das war schon ganz cool", freute sich Hildmann ganz bescheiden.

Ein Grund für den kleinen Befreiungsschlag war auch die Marschroute, die der 51-Jährige seiner Mannschaft mit auf den Weg gab - diese war schließlich eine speziell ausgearbeitete: "Wir haben gewusst, dass Aue spielerisch sehr stark ist, wir wollten sie gar nicht erst ins Spiel reinkommen lassen. Dafür haben wir sehr hohen Aufwand betrieben, sind viel angelaufen." Dass sich die Münsteraner am Mittwochabend nun auch für ihren Aufwand belohnten, kam für Hildmann nicht allzu überraschend: "Wir hatten ja in den anderen Spielen schon die meisten Torschüsse der Liga - und irgendwann muss es mal kommen."