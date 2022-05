Hildmann: "Werden alles dafür geben, dass es ganz verrückt wird"

Im Fernduell kämpfen Rot-Weiss Essen und Preußen Münster um den Aufstieg in die 3. Liga. Die Essener gehen aufgrund der besseren Tordifferenz mit einem leichten Vorteil in den letzten Spieltag.

Das Saisonfinale in der Regionalliga West ist an Spannung kaum zu überbieten. Die Traditionsvereine Rot-Weiss Essen und Preußen Münster stehen punktgleich an der Tabellenspitze - auch in der Tordifferenz gibt es keinen gravierenden Unterschied. RWE hat lediglich durch die um zwei Treffer bessere Tordifferenz sowie die mehr erzielten Treffer die bessere Ausgangsposition vor dem letzten Spieltag.

Beide Teams könnten die Meisterschaft, die auch gleichzeitig den Aufstieg bedeutet, im eigenen Stadion feiern. Während RWE am Samstag Rot Weiss Ahlen empfängt, gastiert Köln II in Münster.

Wenn uns vor dem Spieltag jemand diese Ausgangsposition vorausgesagt hätte, dann hätten wir das mit Sicherheit direkt unterschrieben. Jörn Nowak

Dass die Essener den Aufstieg überhaupt in der eigenen Hand haben, verdanken sie auch Wiedenbrück, das in der Vorwoche ein 0:0 gegen Münster erkämpfte. "Wenn uns vor dem Spieltag jemand diese Ausgangsposition vorausgesagt hätte, dann hätten wir das mit Sicherheit direkt unterschrieben. Wir können es aus eigener Kraft schaffen, das gibt uns allen ein gutes Gefühl", so RWE-Sportdirektor und Teamchef Jörn Nowak.

Anders ist die Stimmung natürlich bei den Adlern. Allerdings betonte Cheftrainer Sascha Hildmann auf der Pressekonferenz, dass seine Spieler nach dem "Rückschlag in Wiedenbrück" wieder schnell motiviert waren. "Fußball ist verrückt, es kann alles passieren. Wir werden morgen alles dafür geben, dass es ganz verrückt wird", erklärte der Münster-Coach.

Essen ist seit zwei Partien gegen Ahlen sieglos

Eine Statistik, die den Preußen jedenfalls Mut machen wird, ist die Sieglos-Serie ihres Aufstiegskonkurrenten gegen Ahlen. Die Mannschaft aus dem Ruhrgebiet verlor ihre letzten beiden Spiele gegen die Münsterländer. Allerdings haben die beiden Partien in Ahlen stattgefunden, was aus der Sicht von Nowak einen gravierenden Unterschied darstellt.

So oder so werden sich die Verantwortlichen im Fernduell natürlich auch über das Ergebnis des Konkurrenten informieren. Ob sie dafür aber selber zum Handy greifen müssen, ist fraglich: Anhand der Stimmungslage in beiden Stadien werden die Spieler auf dem Platz bereits merken, ob etwas in der Parallelpartie passiert.