Hildmann: "'Uerdingen hat nichts zu verlieren"

Vor der Partie gegen Schlusslicht KFC Uerdingen in der Regionalliga West warnt Preußen Münsters Trainer Sascha Hildmann, den Gegner nicht zu unterschätzen. Die Uerdinger hätten "nichts zu verlieren".

Der Favoritenrolle seines Teams vor dem Duell gegen Uerdingen war sich Münster-Coach Hildmann auf der Pressekonferenz vor dem Spiel bewusst: "Der KFC ist morgen der klare Außenseiter", so der 49-Jährige. Das könnte ihm aber auch helfen: "Uerdingen hat eigentlich nichts zu verlieren. So werden sie dann vermutlich auch spielen."

Sie sind mit der Mannschaft der ersten Spiele nicht mehr zu vergleichen. Sascha Hildmann über den KFC Uerdingen

Zwar liegt der KFC mit gerade einmal acht Punkten auf dem letzten Tabellenplatz der Regionalliga West, Hildmann warnte aber trotzdem davor, das Team zu unterschätzen: "Uerdingen hat sich aber so langsam gefangen und stabilisiert. Sie sind mit der Mannschaft der ersten Spiele nicht mehr zu vergleichen. Du siehst beim KFC schon eine Handschrift unter ihrem neuen Coach."

Uerdingen "steht im Weg"

Das Duell am Samstag werde also auf keinen Fall ein Selbstläufer: "Wir haben ein Ziel vor uns - da steht Uerdingen morgen im Weg", so Hildmann. "Das wird aber eine schwierige Aufgabe. Jeder, der selbst Fußball gespielt hat, weiß, dass das schwierig wird. Allen anderen sei gesagt: Es muss erstmal gespielt werden."

Trotz alledem: Alles andere als drei Punkte für Münster scheint unwahrscheinlich. Erst einen Saisonsieg konnte der KFC in den ersten 16 Spielen einfahren, den gab es Anfang Oktober gegen die selbst abstiegsgefährdeten Sportfreunde Lotte.