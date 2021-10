Hildmann: "Nur mit Technik kommst du dort nicht zum Erfolg"

Als klarer Favorit reist Preußen Münster am Samstag nach Homberg. Doch Trainer Sascha Hildmann warnt vor den Stärken des Außenseiters und ahnt einen "zähen Schinken".

Weiß, worauf es in Homberg ankommt: Preußen-Coach Sascha Hildmann. picture alliance/dpa/Revierfoto

Sieben Spiele sieglos, 19. Tabellenplatz, Erstrundenaus im Pokal: Auf dem Papier sollte der VfB Homberg am Samstag gegen das favorisierte Münster als Verlierer aus der Partie gehen. Gästetrainer Hildmann weiß natürlich um die Ausgangsposition, warnt seine Akteure aber davor, den Gegner zu unterschätzen: "Homberg steht mit dem Rücken zur Wand und wird auf keinen Fall verlieren wollen. Wir wollen aber die drei Punkte mitnehmen - dafür muss aber der Kopf mitspielen und die Einstellung die richtige sein, sonst gibt es gegen jeden Gegner Probleme."

Mit Geduld gegen den Kampf

Besonders den Einsatz der Gastgeber sieht der Münsterer Trainer als große Stärke: "Homberg ist ein unangenehmer Gegner. Sie leben von ihrem Kampf, dem Engagement gegen den Ball." Dieses Spiel gelte es anzunehmen und eine Gier zu entwickeln. Denn, so Hildmann weiter: "Nur mit Technik und Kurzpassspiel kommst du dort nicht zum Erfolg." So könne die Partie durchaus "ein zäher Schinken werden", bei dem seine Spieler neben kämpferischen Qualitäten auch Geduld bräuchten.

Zwei Spieler, die genau diesen Anforderungen entsprechen, sieht der 49-Jährige in Neuzugang Robin Ziegele und Mittelfeldmotor Dominik Klann. Ersterer sei ein "echter Mentalitätsspieler", der sich schnell in die Mannschaft eingefunden habe und dessen Körpersprache "überragend" sei. Klann, der erst in den letzten Spielen zur Startelf Hildmanns gehörte, überzeuge derweil - neben seiner Zuverlässigkeit und Loyalität - vor allem durch seine läuferische Klasse: "Das ist für mich als Trainer eine tolle Sache, solche Jungs zu haben. Er liefert dir auch immer seine 12,5 Kilometer ab."

Drei Rückkehrer für drei Punkte

Neben den beiden genannten können auch der im Pokal bei Lippstadt vorsichtshalber ausgewechselte Luke Hemmerich und Marvin Thiel zu einem möglichen Erfolg von Münster beitragen. Ebenso konnte Manuel Farrona Pulido zuletzt wieder im Training der Preußen mitwirken, die am Samstag aber dennoch drei Akteure der U 23 zum Profikader hochziehen werden. Denn "Marcel Hoffmeier ist ja gelbgesperrt", erklärt Hildmann, und schließt mit der Prämisse für Samstag: "Hauptsache wir nehmen morgen die drei Punkte mit, das hat oberste Priorität."