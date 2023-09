Hildmann: "Das war alternativlos"

Preußen Münster will im Spiel gegen Waldhof Mannheim seine Offensivschwäche überwinden. Die Neuzugänge könnten hierbei schon helfen.

Vom durchwachsenen Start von Aufsteiger Preußen Münster und der Last Minute-Niederlage gegen Essen lässt sich Trainer Sascha Hildmann die Stimmung bei der Pressekonferenz nicht vermiesen. Auch wenn die Westfalen im noch jungen Saisonverlauf zumeist ansprechende Leistungen zeigten, spiegelten sich diese in den vier bisher gewonnenen Punkten weniger wider.

So reihte sich auch die Niederlage am vergangenen Sonntag nahtlos in das Bild ein. "Das Spiel in Essen war auch gut, war für die Zuschauer unterhaltsam. Leider mit dem falschen Ausgang. Die Jungs sind entsprechend auch sauer", blickte der Trainer zurück und musste zugeben, dass "die Niederlage schon weh tat".

Das größte Problem der Westfalen bleibt weiterhin die Effektivität. "Wir hatten 15 Torschüsse und unsere Chancen für mehr. Insgesamt haben wir nach vier Spielen mit 64 Torschüssen die meisten der Liga", benennt Hildmann das Manko. Trotzdem haben die Münsteraner mit nur drei Toren, den (geteilt-)zweitschlechtesten Angriff der 3. Liga. Zusätzlichen Druck will der Trainer derweil nicht auf seine Angreifer, exemplarisch Joel Grodowski, aufbauen: "Johnny hat sich sein Tor einfach verdient. Er arbeitet unglaublich viel auf dem Platz und der Knoten wird bei ihm auch platzen. Da muss ich keinen zusätzlichen Druck aufbauen, er weiß das selbst."

Die Neuzugänge werden im Kader stehen

Im Spiel zuhause gegen den SV Waldhof Mannheim (Samstag, 14 Uhr, LIVE! bei kicker) wird Schienenspieler Shaibou Oubeyapwa nicht helfen können, die Offensivschwäche zu überwinden. Der 30-Jährige verletzte sich im Spiel gegen Essen und fällt für die nächsten Wochen aus. Neben dem Togolesen werden auch Dennis Grote, Kapitän Marc Lorenz und Dominik Schad fehlen. Auf die Ausfälle reagierten die Westfalen währenddessen noch mit den Neuverpflichtungen von Benjamin Böckle und Ogechika Heil kurz vor Transferschluss. "Das war alternativlos", verdeutlichte Hildmann. Bereits am Samstag werden die beiden Neuen im Kader stehen, verriet der 51-Jährige auf der Pressekonferenz, ein Startelfeinsatz wäre allerdings zu früh.

“Wir wollen es gegen Mannheim wieder besser machen.", blickt der Trainer voraus. Dabei will sich Hildmann nicht vom ersten Sieg der Mannheimer am vergangenen Spieltag beeinflussen lassen, viel mehr soll an die Leistung gegen Ingolstadt angeknüpft werden: “Wir wollen, wie zuletzt gegen Ingolstadt, wieder unser Spiel aufziehen. Mit klarer und mutiger Art zum nächsten Dreier." Doch warnt der Trainer seine Spieler vor einem offensiven Gegner, “da müssen wir gut aufpassen. Das kann wieder ein gutes, unterhaltsames Spiel werden."

Torhüter Müller verlässt die Adlerträger

Derweil haben die Westfalen noch einen Abgang zu vermelden. Der Vertag von Torwart Tom Müller, im Sommer 2022 von Carl-Zeiss Jena gekommen, wurde am Donnerstag in beidseitigem Einvernehmen aufgelöst. Nach der Neuaufstellung auf der Torhüterpositioner hatte der 25-Jährige keine realistische Perspektive mehr auf Einsatzzeiten. Müller bestritt acht Spiele für die Westfalen, sein neues Ziel ist noch unbekannt.