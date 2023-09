Hildmann: "Das 7:0 hat mir kein gutes Gefühl gegeben“

Am Dienstagabend wartet ein echtes Highlight auf Preußen Münster, wenn der FC Bayern zum Erstrundenduell im DFB-Pokal kommt. Dafür will Trainer Sascha Hildmann "an der Statik" Änderungen vornehmen.

"Es ist etwas Besonderes, gegen Bayern München zu spielen", schiebt Sascha Hildmann am Montag auf der Pressekonferenz vor dem Pokalknüller am Dienstag (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) vorneweg: Von seinen Adlerträgern erwartet er daher, dass wir "uns von unserer besten Seite zeigen und unangenehm sein" werden.

Der Plan dafür klingt simpel: "Ich will, dass wir mutig sind und nach vorne spielen wollen. Nur Hase und Igel spielen bringt auch nichts. Wenn wir den Ball gewinnen, wollen wir auch schnell nach vorne kommen." Hildmann will die Preußen "gar nicht zu defensiv ausrichten", wohlwissend, dass es "vermutlich zwangsläufig so kommen" wird.

Und da sind dann noch zwei Aspekte, die Münster Kopfzerbrechen bereiten. "Das 7:0 hat mir kein gutes Gefühl gegeben", sagte Hildmann mit Blick auf das Schützenfest der Münchner am vergangenen Samstag gegen den VfL Bochum. Und da wäre auch noch Harry Kane, der gegen Bochum historisch ablieferte und den es irgendwie zu verteidigen gilt. "Du kannst den Jungs viel mitgeben, aber die Qualität ist entscheidend. Wir können es nur gemeinsam schaffen, müssen vielbeinig sein. Wir müssen uns mit allem wehren."

Dazu will Hildmann "an der Statik in unserem Spiel etwas verändern. Wie wir das genau machen, kann ich noch nicht genau sagen, da will ich erst mit den Spielern sprechen." Darauf vertrauen, dass die Münchner den Drittliga-Aufsteiger nicht ernst nehmen, will der Preußen-Coach nicht. "Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass die Bayern uns unterschätzen. Die Spieler haben eine so hohe intrinsische Motivation und wollen ihre Spiele gewinnen."

Weiter ein Fragezeichen bei Bouchama

Eine Hoffnung hat Hildmann dann aber doch, "dass wir morgen auch unaufgeregt ins Spiel gehen und nicht vor Ehrfurcht erstarren. Es ist Sport." Ob Yassine Bouchama dabei helfen kann, die Bayern ins Straucheln zu bringen, ist weiter fraglich. Der Mittelfeldspieler zog sich beim 1:1 in der Liga gegen den VfB Lübeck spät einen Nasenbeinbruch zu. "Bei Yassine schauen wir noch, ob er morgen dabei sein kann. Er will natürlich, das ist ja klar", sagte Hildmann, der dagegen einen Einsatz von Ogi Heil (Muskelfaserriss) ausschließt.