Hildmann ärgert sich über "Kacktor" und Schiedsrichter

Preußen Münster trauert zwei Punkten hinterher. Trainer Sascha Hildmann ärgert sich über ein "Kacktor" und den Schiedsrichter. Entwarnung gibt es von Yassine Bouchama.

Das 1:1 zwischen Preußen Münster und dem VfB Lübeck war hart umkämpft, das bekam vor allem Yassine Bouchama zu spüren. Bei einem Zweikampf in der letzten Minute der regulären Spielzeit zog sich der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler einen Bruch des Nasenbeins zu und musste umgehend ausgewechselt werden. Noch am Samstagnachmittag wurde die Nase in der Uniklinik geschient und vorläufig gerichtet, in den nächsten Tagen wird eine Maske angefertigt, teilte der SCP am Sonntag mit. Beim Auslaufen stand Bouchama schon wieder mit auf dem Trainingsplatz.

Wegkamp: "Ob ich mich über mein Tor freue? Nein!"

Gute Nachrichten also im Nachgang des Spiels. Unmittelbar nach dem Unentschieden hatte die Gemütslage noch anders ausgesehen. In einem ausgeglichenen Aufsteigerduell nutzte das Team von Sascha Hildmann nicht das Momentum der späten Führung durch Gerrit Wegkamp (79.). Der späte Ausgleich, ausgerechnet durch den Ex-Preußen Cyrill Akono, war ein Stimmungstöter. "Ich bin sehr, sehr genervt. Und ob ich mich über mein Tor freue? Nein", sagte Routinier Wegkamp, der eingewechselt wurde, nach seinem ersten Saisontreffer.

Auch Hildmann war angefressen, als er bei "MagentaSport" die entscheidenden Szenen serviert bekam. Zunächst ärgerte er sich über ein "Kacktor" der Lübecker zum 1:1. "Ach hör auf! Hör doch auf! Das war ja Billard. Leck mich doch! Da ist ja alles dabei", haderte der 51-Jährige.

Zudem monierte er einen nicht gegebenen Handelfmeter in der Schlussphase. Tommy Grupe hatte einen Kopfball von Wegkamp an den Arm bekommen. Es wäre Münsters Chance auf das 2:1 gewesen: "Es ist für mich ein klares Handspiel. Für euch nicht? Mehr Hand geht ja nicht. Wenn da irgendjemand im Keller sitzt... Der Schiedsrichter sagt was von einer natürlichen Handbewegung, puh! Mein lieber Herr Gesangsverein!"

Insgesamt sei Münster "ein Stück weit benachteiligt worden", sagte Hildmann, gab aber auch zu, dass der Punkt "irgendwie okay und gerecht" sei, schließlich hatte auch Lübeck gute Phasen. Beide Teams bleiben mit dem Remis im unteren Tabellendrittel.

"Bonusspiel" gegen Bayern

Ehe es für die Adlerträger am nächsten Samstag in der 3. Liga nach Duisburg geht, steht am Dienstag ein "absolutes Bonusspiel" (Hildmann) an: das DFB-Pokalspiel gegen den FC Bayern. Wegen des Supercups steigen die Münchner erst mit Verspätung in den DFB-Pokal ein.

Vor etwas mehr als neun Jahren war der FCB schon mal im Preußenstadion zu Gast: Damals siegten die Bayern unter Coach Pep Guardiola souverän mit 4:1. In jener Saison 2014/15 stand Wegkamp übrigens bei den Bayern unter Vertrag: Er spielte für den FCB II in der Regionalliga.