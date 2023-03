Hildesheim: Trainer Unger bleibt im Amt

Nach zuletzt schwachen Ergebnissen ist der VfV Hildesheim auf den vorletzten Platz abgerutscht. Der Trainer muss dennoch nicht akut um seinen Job fürchten. "Druck kann auch Spaß machen", sagt Markus Unger.

Krisensitzung in Hildesheim: Am Montagnachmittag trafen sich in der Kanzlei von Präsident Michael Salge der Vorsitzende Achim Balkhoff, Teammanager Oliver Jonas und Trainer Markus Unger zum Acht-Augen-Gespräch. Die Hildesheimer sind nach nur einem Sieg in den vergangenen 19 Spielen auf den vorletzten Platz abgerutscht. Der Absturz in die unattraktive Oberliga Niedersachsen droht. "Wir brauchen jetzt Antworten, wie wir aus dem Tabellenkeller herauskommen", forderte Balkhoff unmittelbar nach der 1:4-Pleite am Sonntag bei der U 21 des HSV.

In der zweistündigen Krisensitzung wurden diese gefunden. "Wir werden Maßnahmen treffen und hoffen, dass wir damit den Schalter umlegen können", sagte Unger nach dem Treffen. Eine Trainerentlassung stand nach kicker-Informationen nie zur Debatte. Eine Punkte-Forderung für die kommenden Wochen gibt es seitens des Vereins ebenfalls nicht.

"Die Mannschaft lebt"

Unger weiß aber auch, dass sechs Punkte aus den nächsten beiden Spielen gegen die Konkurrenz aus Emden und vom Bremer SV hilfreich wären, um schnell den Turnaround zu schaffen. "Die Mannschaft lebt, und sie weiß, dass sie in der Verantwortung ist", erklärt der Coach. "Wir haben in dieser Saison bewiesen, dass wir die Qualität besitzen, um in dieser stark besetzten Liga gegen jeden Gegner mitzuhalten. Wir müssen jetzt einfach auch mal ein Spiel dreckig gewinnen." Druck haben die Hildesheimer bei wohl fünf Absteigern aber allemal. "Druck kann aber auch Spaß machen", meint Unger.

An den Abstieg denkt in Hildesheim noch niemand. Die Hoffnung auf den Klassenerhalt ist bei elf ausstehenden Spielen nicht unbegründet. Dafür muss der VfV nun aber auch die erforderlichen Ergebnisse bringen. Der Verein hat mit dem "Weiter mit Unger" ein Zeichen gesetzt. Jetzt ist die Mannschaft definitiv noch mehr in der Verantwortung, den einen Punkt Rückstand auf den Nichtabstiegsplatz 14 aufzuholen. Ex-Profi Erhan Yilmaz (28) könnte dabei in den kommenden Wochen ein wichtiger Faktor werden. Der Mittelfeldspieler fehlte zuletzt wegen muskulären Problemen. Ein Yilmaz in Topform wäre ein großer Pluspunkt im Abstiegskampf.