Hildesheim legt in Aufstiegsduell gegen Konstanz vor

Zwei unterschiedliche Halbzeiten gab es heute in Hildesheim, die heimische Eintracht kam im ersten Abschnitt des Finals der Aufstiegsrunde der 3. Handball Liga gegen die HSG Konstanz unter Druck - befreite sich nach einem 15:21 unter dem Jubel der 2.202 Zuschauer aber und verbuchte am Ende einen 38:35-Erfolg und somit ein kleines Polster für das Rückspiel in einer Woche. Dann wird in Konstanz das Ticket in die 2. Handball Bundesliga vergeben.

Jubel bei Eintracht Hildesheim (Foto Archiv) Eintracht Hildesheim